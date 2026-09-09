Mainz (ots) -Zwei Tage Austausch, Inspiration und strategische Debatten zur Zukunft der Medien: Mit den ersten Streamium Days haben ZDF und SRF ein neues internationales Leadership-Forum etabliert und damit ein deutliches Signal für internationale Vernetzung, Innovation und Zusammenarbeit in der Medienbranche gesetzt. Am ZDF-Standort in Mainz kamen am 7. und 8. September 2026 Führungskräfte sowie Expertinnen und Experten aus öffentlich-rechtlichen und privaten Medienunternehmen aus ganz Europa zusammen, um zentrale Herausforderungen und Chancen der digitalen Medienwelt zu diskutieren.Dr. Florian Kumb, Direktor Audience des ZDF, zieht ein positives Fazit: "Die Erwartungen an die ersten Streamium Days wurden in jeder Hinsicht übertroffen. Die Offenheit, die Qualität der Diskussionen und die Bereitschaft, Wissen und Erfahrungen zu teilen, haben gezeigt, wie groß der Bedarf an einem solchen internationalen Forum ist. Die Medienbranche befindet sich mitten in tiefgreifenden Veränderungen. Umso wichtiger ist es, voneinander zu lernen, neue Perspektiven zu gewinnen und gemeinsame Antworten auf die Herausforderungen der digitalen Zukunft zu entwickeln."In Keynotes, Panels und Workshops wurden zentrale Zukunftsfragen der Medienbranche diskutiert: Wie erreichen Medienhäuser ihre Zielgruppen in einer digitalen und plattformgetriebenen Welt? Welche Rolle spielen Daten, KI und neue Distributionswege? Und wie können Medienunternehmen voneinander lernen, um Innovationen schneller voranzutreiben?Das Programm bot einen breiten Blick auf aktuelle Entwicklungen und Best Practices der Medienbranche. Themen wie Plattformstrategien, Audience Engagement, Personalisierung, KI-Anwendungen, digitale Distribution, YouTube-Strategien, Community Building sowie die Transformation linearer Inhalte für Streaming-Plattformen standen ebenso im Fokus wie Fragen der Zusammenarbeit zwischen Medienhäusern und Technologiepartnern.Besonders hervorgehoben wurde vor Ort der intensive, persönliche Austausch: Das auf Führungskräfte ausgerichtete Veranstaltungsformat schuf Raum für offene Diskussionen auf Augenhöhe und ermöglichte zahlreiche neue Kontakte für Kooperationen und Ideenaustausch über Länder- und Organisationsgrenzen hinweg.Auch die enge Zusammenarbeit zwischen ZDF und SRF erwies sich dabei als ein wichtiger Faktor. Beide Medienhäuser verbindet das Ziel, den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten und den öffentlich-rechtlichen Auftrag auch in einer zunehmend fragmentierten Medienlandschaft wirksam zu erfüllen.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/streamiumdays) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6348756