ETFs lösen mehr und mehr klassische Investmentfonds ab. Während dies in Deutschland vor allem durch Mittelumschichtungen geschieht, werden in den USA ganze Fonds umgewandelt. "Aus Fonds wird ETF", sagt Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Sutor Bank. "Damit gehen in den USA Anbieter den Weg, den die Anleger hierzulande vorgeben." Denn das Ziel sei immer: Geringere Kosten und mehr Handelsmöglichkeiten. In den USA ist dieser Wandel bereits auf Produktebene sichtbar. Seit 2021 wurden gemäß Morningstar Direct dort 203 klassische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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