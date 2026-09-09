Er begann mit Bomben und Raketen, doch mittlerweile wird der Krieg zwischen Iran und den USA mehr und mehr auf ökonomischem Feld ausgetragen: Teheran blockiert Öltransporte, was Inflation und Zinsen weltweit nach oben treibt. Die US-Regierung versucht, das Regime per Wirtschaftssanktionen niederzuringen. "Das kann funktionieren, doch solche Sanktionen brauchen Zeit, um zu wirken", kommentiert Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Bis dahin leiden Finanzmärkte, Weltkonjunktur und Anleger. Für die Finanzmärkte bedeutet das viel Unruhe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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