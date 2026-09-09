Gold rückt nach vorn: Exploration in Australien

Anzeige / Werbung

Kali Metals berichtet im Jahresabschluss 2026 über einen klaren Strategiewechsel hin zu Gold. Zwei Bohrprogramme haben die Mineralisierung im Projekt Marble Bar bestätigt und vertieft. Nach dem Bilanzstichtag kamen vier neue Goldziele sowie ein Zinn-Wolfram-System bei Mt Cudgewa hinzu. Zwei Kapitalerhöhungen schufen Spielraum für weitere Exploration.

Kali Metals berichtet im Jahresabschluss 2026 über eine klare Verlagerung des Explorationsschwerpunkts hin zu Gold. Zwei Bohrprogramme haben die Mineralisierung im Projekt Marble Bar bestätigt und vertieft. Nach dem Bilanzstichtag kamen vier neue Goldziele sowie ein Zinn-Wolfram-System bei Mt Cudgewa hinzu. Zwei Kapitalerhöhungen schufen Spielraum für weitere Exploration.

Marble Bar wächst über erste Fundstellen hinaus

Bei Marble Bar hatte Kali auf insgesamt rund drei Kilometern Gold an der Oberfläche kartiert. Das erste Programm umfasste 77 flache Rückspülbohrungen über 1.086 Meter. In 46 Bohrlöchern wurden mineralisierte Abschnitte von mindestens einem Meter getroffen. Dazu zählen bei Sherman fünf Meter mit 2,3 Gramm Gold je Tonne ab der Oberfläche und bei Tiger 2 weitere zwei Meter mit 4,1 Gramm je Tonne ab 17 Metern Tiefe. Im Juniquartal 2026 folgte ein größeres Programm mit 4.059 Metern Rückspülbohrungen und 281,7 Metern Kernbohrungen. Laut Kali bestätigten erste Ergebnisse die Fortsetzung der Mineralisierung bei Tiger 2 in die Tiefe. Genannt werden 2,6 Meter mit 10,8 Gramm Gold je Tonne ab 8,7 Metern sowie 1,8 Meter mit 7,4 Gramm je Tonne ab der Oberfläche.