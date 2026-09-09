Die Xpeng-Aktie schwächelt gewaltig. In den letzten zwölf Monaten hat sich der Kurs des chinesischen Auto- und Technologiekonzerns nahezu halbiert. Erst am Montag sank er auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Kann diese Meldung Xpeng aus dem Tal der Tränen führen oder wird sie ohne Wirkung bleiben? Eine Führungsrolle bei humanoiden Robotern Xpeng gab am gestrigen Dienstag bekannt, die Serienfertigung seines Roboters IRON aufgenommen zu haben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de