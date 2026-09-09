Die Nebius-Aktie präsentierte sich in den vergangenen Wochen ausgesprochen volatil und ohne klare Richtung. In den letzten Tagen haben die Bullen aber wieder das Kommando übernommen. Der Dienstag war bereits der vierte in Folge mit Kursgewinnen. Dabei schlug der Neo-Cloud-Anbieter fast +8% auf und kletterte bis auf 243,88 US$. Das steckt hinter dem Aufschwung und so sollten sich Anleger nun verhalten. Palantir sorgt für neuen Schub Der wichtigste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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