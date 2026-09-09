Original-Research: STO SE & Co. KGaA - von Montega AG



09.09.2026 / 13:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu STO SE & Co. KGaA Unternehmen: STO SE & Co. KGaA ISIN: DE0007274136 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.09.2026 Kursziel: 150,00 EUR (zuvor: 140,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Robustes H1 stärkt Aussicht auf profitables Wachstum im Gesamtjahr



Sto hat vergangene Woche den Halbjahresbericht 2026 vorgelegt und einen Capital Markets Day am Hauptsitz in Stühlingen veranstaltet, an dem wir teilgenommen haben.



Rückkehr auf den Wachstumspfad: In H1 erzielte Sto einen Umsatzanstieg i.H.v. 3,7% yoy auf 805,5 Mio. EUR, womit der witterungsbedingte Rückgang in Q1 (-1,9% yoy) durch ein respektables Q2 (+7,7% yoy) mehr als aufgeholt wurde. Auf Halbjahressicht legten vor allem die Regionen Nord- und Osteuropa (+9,1% yoy) sowie Westeuropa (+4,5% yoy), getragen von Marktanteilsgewinnen in Deutschland, spürbar zu. In der Region Amerika/ Asien/Pazifik verzeichnete Sto hingegen aufgrund negativer Währungseffekte, der schrittweisen Einstellung des Geschäftsbetriebs einer kanadischen Tochter (Skyrise Prefab Building Solutions) sowie der anhaltenden Marktschwäche in China einen Erlösrückgang um 5,0% yoy (FX-bereinigt: -1,0% yoy). Der Start ins zweite Halbjahr verlief laut Vorstand positiv und der Konzernumsatz im Juli konnte den Vorjahreswert sowie die Erwartungen leicht übertreffen.



Marge trotz Gegenwinds verbessert: Ungeachtet des hohen Preisdrucks infolge des Irankrieges gelang Sto eine leichte Steigerung der Bruttomarge auf 54,9% (+50 BP yoy). Das EBIT legte von sehr niedriger Basis um 20,6% yoy auf 30,5 Mio. EUR (Vj.: 25,3 Mio. EUR) zu, womit sich die operative Marge auf 3,8% (+50 BP yoy) leicht verbesserte. Der operative Cashflow zeigte sich aufgrund eines taktischen Vorratsaufbaus mit -19,2 Mio. EUR (Vj.: -0,7 Mio. EUR) indes schwächer, wobei die CAPEX mit 12,0 Mio. EUR (Vj.: 22,2 Mio. EUR) ebenfalls deutlich geringer ausfielen. Letztere sollen sich laut CFO angesichts laufender Investitionsprojekte auf Gesamtjahressicht aber unverändert auf ca. 42 Mio. EUR belaufen. Zu den größten Einzelprojekten gehört nach wie vor die Einführung des ERP-Systems SAP S/4HANA.



Guidance erscheint sicher: Wenngleich das Management betonte, dass aufgrund der geopolitischen Lage der 'Geschäftsverlauf in den nächsten Monaten mit extrem viel Unsicherheit verbunden' ist und weitere Preiserhöhungen auf der Beschaffungsseite zu erwarten sind, sehen wir Sto angesichts der robusten Entwicklung in H1 auf einem guten Weg, die bestätigte Guidance (Umsatz ca. 1,62 Mrd. EUR; EBIT 56-76 Mio. EUR) zu erfüllen und setzen unsere Prognosen sogar leicht herauf. Die weiterhin üppige Liquidität (Net-Cash: 100,6 Mio. EUR exkl. Geldanlagen) hält der Vorstand weiter für M&A-Maßnahmen vor, Aktienrückkäufen wurde erneut eine Absage erteilt.



Fazit: Wenngleich Sto sowohl witterungs- als auch marktbedingt noch mit zahlreichen Widrigkeiten zu kämpfen hat, gelang in H1 nach drei schwächeren Jahren die Rückkehr auf den Wachstumspfad, wozu u.E. Marktanteilsgewinne beitrugen. Auch ergebnisseitig erscheint uns die Talsohle inzwischen durchschritten, sodass wir von einer sukzessiven Erholung vor allem ab 2027 ff. ausgehen. Wir sehen die Qualität des Unternehmens als Markt- und Technologieführer auch gegenüber der Peergroup nicht adäquat im Kurs reflektiert (EV/EBIT26e: 7,5x vs. Peers 15,6x) und bestätigen das Rating 'Kaufen' mit einem auf 150,00 EUR erhöhten Kursziel.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News