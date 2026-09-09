Das Altersvorsorgedepot wird den Vorsorgemarkt verändern - doch der entscheidende Wettbewerbsvorteil liegt nicht nur im Produkt. Wer Kunden gezielt beraten will, braucht vor allem eines: einen vollständigen Blick auf deren finanzielle Situation, sagt Susanne Krehl von wealthAPI. Ein Artikel von Susanne Krehl, Chief Growth Officer, wealthAPIAm 01.01.2027 startet das Altersvorsorgedepot und rund 14,7 Millionen bestehende Riester-Verträge werden quasi über Nacht wechselbar. Anbieten wird es fast jeder: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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