VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 09. September 2026 / IRW-Press / (TSXV: PINN, OTCQB: PSGCF, Frankfurt: P9J) - Pinnacle Silver and Gold Corp. ("Pinnacle" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass die laufenden Untertagebohrungen die zuvor gemeldete hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung in der historischen Pinos Cuates Mine auf dem Potrero Projekt in Durango, Mexiko, bestätigt und erweitert haben (siehe Abbildungen 1 und 2).

Wie am 18. August 2026 berichtet, wurde das Bohrloch EPUG26035 horizontal entlang der Dos de Mayo Ader gebohrt, um die Kontinuität der Mineralisierung in Streichrichtung zu überprüfen, und durchteufte einen Kernabschnitt von 13,18 Metern Länge mit Gehalten von 9,69 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) und 143 Gramm pro Tonne Silber (g/t Ag). Folgebohrungen vom darunter liegenden Haupt-Level aus, die entlang des Abhangs der Ader nach oben gebohrt wurden, haben nun in Bohrloch EPUG26068 einen gut mineralisierten Abschnitt mit 6,19 g/t Au und 90 g/t Ag über eine Kernlänge von 10,89 Metern durchschnitten (Abbildung 3). Der am stärksten mineralisierte Abschnitt mit sichtbaren Gold- und Silbersulfiden enthielt 58,2 g/t Au und 631 g/t Ag über 0,41 Meter. Es wurden weitere Bohrlöcher gebohrt, um die Kontinuität dieser Zone besser abzugrenzen; die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

"Wir freuen uns sehr über die Kontinuität der Gehalte in diesem Bereich der Pinos Cuates Mine", erklärte Robert Archer, Präsident und CEO von Pinnacle. "Die Bohrung EPUG26068 wurde aufgrund der sichtbar erkennbaren hochgradigen Mineralisierung im Eilverfahren analysiert, um Zeit für Folgebohrungen zu gewinnen, bevor das Bohrgerät zur Dos de Mayo Mine verlegt wurde. Der Durchschlag in Bohrloch EPUG26068 liegt etwa 15 Meter abwärts geneigt von dem in Bohrloch EPUG26035, und die Kontinuität wird bei der Definition der Strossen helfen, sobald die Minenplanung später im Jahr beginnt. Die Untersuchungsergebnisse bis zu Bohrloch EPUG26053 liegen vor, weitere stehen noch aus. Bezeichnenderweise deuten die bisherigen Ergebnisse darauf hin, dass zwar viele Bohrlöcher nur die Randbereiche der Aderzone durchschnitten haben - wobei der Kern bereits abgebaut wurde -, Bohrlöcher wie "26035" und "26068", die die gesamte Ader durchschnitten haben, jedoch sehr starke Ergebnisse lieferten. Dies lässt darauf schließen, dass die Mineralisierung außerhalb der begrenzten Minenbauten noch intakt sein dürfte."

Bislang wurden 76 Bohrlöcher gebohrt, und für die ersten 53 liegen bereits Untersuchungsergebnisse vor (siehe Tabelle 1 unten). Die Bohrarbeiten bei Pinos Cuates dauern an, und es wird erwartet, dass das Bohrgerät nach Dos de Mayo verlegt wird, wo mit der Bohrung EPUG26084 begonnen wird. Die bislang besten Untersuchungsergebnisse stehen im Zusammenhang mit Zonen starker Verkieselung und Oxidation mit kleinen Adern aus dunkelgrauem bis schwarzem Quarz, die häufig im Zentrum der Ader vorkommen. Es wurde beobachtet, dass Material mit höherem Gehalt manchmal von einer Halo aus Material mit niedrigerem Gehalt umgeben sein kann.

Die Oberflächenbohrungen sollen voraussichtlich im Oktober beginnen und dienen dazu, Lücken zwischen den historischen Minen zu schließen sowie die Dos de Mayo Ader sowohl in Neigungsrichtung als auch entlang des Streichens in Richtung Nordwesten zu erkunden. Auch andere mineralisierte Adern wie El Capulin und La Estrella werden zum ersten Mal überhaupt gebohrt. Die Gesamtergebnisse werden anschließend zur Erstellung einer internen Ressourcenschätzung herangezogen, die wiederum als Grundlage für die Entwicklung eines vorläufigen Minenplans dient.

Abbildung 1: Lage der historischen Minenanlagen im Dos de Mayo Adersystem

Abbildung 2: Längsschnitt der historischen Minenanlagen im Dos de Mayo Adersystem mit den bisher durchgeführten Untertagebohrungen

Abbildung 3: Querschnitt und Draufsicht auf die hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung in der Pinos Cuates Mine

Tabelle 1: Höhepunkte der Bohrlochabschnitte vom Pinos Cuates Haupt-Level

Loch_ID Azimuth Neigung Tiefe Areal Von Bis Kernlänge Geschätzte wahre Weite Au g/t Ag g/t EPUG26038 235 0 9,00 Pinos Cuates Haupt-Level 0,00 2,10 2,10 1,81 1,42 12 EPUG26039 230 -45 12,00 Pinos Cuates Haupt-Level 1,41 1,83 0,42 0,40 1,10 1 EPUG26042 160 -60 33,00 Pinos Cuates Haupt-Level 0,00 5,15 5,15 Am Streichen 1,37 27 EPUG26043 -90 10,50 Pinos Cuates Haupt-Level 3,90 5,18 1,28 0,64 4,99 93 EPUG26044 230 0 12,00 Pinos Cuates Haupt-Level 3,93 4,89 0,96 0,83 2,16 44 EPUG26045 230 45 48,00 Pinos Cuates Haupt-Level 8,56 12,00 3,44 0,89 1,40 37 15,50 17,55 2,05 0,53 1,11 37,54 39,00 1,46 0,37 1,71 1 EPUG26050 255 65 15,00 Pinos Cuates Haupt-Level 10,50 15,00 4,50 Am Streichen 3,30 124 EPUG26051 215 65 24,00 Pinos Cuates Haupt-Level 18,90 19,65 0,75 Am Streichen 1,20 162 21,83 24,00 2,17 Am Streichen 2,37 88 EPUG26052 345 -45 21,00 Pinos Cuates Haupt-Level 4,50 11,88 7,38 Am Streichen 1,34 24 EPUG26053 345 -70 19,50 Pinos Cuates Haupt-Level 7,94 10,50 2,56 Am Streichen 1,46 6 EPUG26054-67 Auswertungen ausstehend EPUG26068 230 45 25,50 Pinos Cuates Haupt-Level 8,34 19,22 10,88 Am Streichen 6,19 90 Inkl. 12,30 12,71 0,41 Am Streichen 58,20 631 und 15,51 17,68 2,17 Am Streichen 8,97 79

QA/QC

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Ergebnisse wurden gemäß den Offenlegungsstandards für Mineralprojekte gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101") veröffentlicht. Pinnacle hat angesichts des Stadiums des Projekts branchenübliche Praktiken für die Probenvorbereitung, -sicherheit und -analyse umgesetzt. Dazu gehörten branchenübliche QA/QC-Verfahren zur Überwachung der Qualität der Probendatenbank, einschließlich der Einfügung von zertifizierten Referenzmaterialproben und Leerproben in Probenchargen in vorab festgelegten Abständen.

Kanal-Probenentnahmen wurde unter Verwendung von Hammer und Meißel über alle freiliegenden mineralisierten Strukturen hinweg durchgeführt. Das Protokoll für die Probenlängen legte fest, dass diese nicht länger als zwei Meter und nicht kürzer als 0,3 Meter sein durften. Die Adern neigen dazu, steil bis senkrecht abzufallen, so dass diese Proben die tatsächliche Mächtigkeit der Strukturen recht gut widerspiegeln. Die Proben wurden entlang des Streichens der Struktur oder schräg zum Hauptverlauf der Struktur entnommen.

Die Probenahme- und Untersuchungsdaten aus der Kernprobenentnahme sowie die Berichterstattung werden im Rahmen eines QAQC-Programms überwacht, das gemäß den bewährten Branchenpraktiken konzipiert wurde. Proben aus Bohrkernen der Größen HQ und NQ werden von Geologen von Pinnacle ausgewählt und vor Ort mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten. Die Hälfte des Kerns verbleibt vor Ort zu Referenzzwecken. Die Probenabstände variieren bei HQ-Kernen zwischen 0,2 und 1,5 Metern und bei NQ-Kernen zwischen 0,35 und 1,5 Metern, wobei die Proben so ausgewählt werden, dass geologische Kontaktzonen berücksichtigt werden.

Alle Proben wurden in vorab nummerierte Plastiktüten verpackt; jede Tüte enthielt einen nummerierten Anhänger und wurde mit Klebeband verschlossen und dann in Reisbeuteln in Chargen von maximal 40 kg verpackt. Anschließend wurden sie nummeriert, die Chargenbeutel mit Plastikbändern verschlossen und direkt an das SGS-Labor in Durango, Mexiko, zur Vorbereitung und Analyse geliefert. Das Labor ist nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Alle Proben wurden persönlich von dem Vertragsgeologen geliefert, der die Probenahme unter der Aufsicht der QP durchgeführt hatte.

Der SGS-Probenvorbereitungscode G_PRP89, einschließlich Gewichtsbestimmung, Zerkleinerung, Trocknung, Aufteilung und Pulverisierung, wurde gemäß den besten Praktiken der Branche angewendet, wobei alle Proben auf 75 % weniger als 2 mm zerkleinert, 250 g abgeteilte Proben pulverisiert und auf >85% mit einer Korngröße von weniger als 75 Mikrometern (µm) zerkleinert wurden. Alle Proben wurden unter Verwendung des Codes GA_FAA30V5 mit einer Feuerprobe an 30 g Proben mit einer Atomabsorptionsspektroskopie-Auswertung auf Gold analysiert. Zur Bestimmung von Ag, Zn, Pb, Cu und anderen Elementen wurde ein ICP-OES-Analysepaket (Induktiv gekoppeltes Plasma - Optische Emissionsspektrometrie) mit 33 Elementen und 4-Säure-Aufschluss durchgeführt (Code GE_ICP40Q12).

Qualifizierte Person

Herr Jorge Ortega, P. Geo, eine qualifizierte Person, die gemäß National Instrument 43-101 unabhängig von Pinnacle ist und der Verfasser des technischen Berichts gemäß NI 43-101 für das Potrero Projekt ist, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft, verifiziert und zur Veröffentlichung freigegeben.

Über das Potrero Projekt

El Potrero befindet sich in der reichen Sierra Madre Occidental im Westen Mexikos und liegt im Umkreis von 35 Kilometern um vier in Betrieb befindliche Minen, darunter die Ciénega Mine (Fresnillo) mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag (t/Tag), die Tahuehueto Mine (Luca Mining) mit einer Kapazität von 1.000 t/Tag und die Topia Mine mit einer Kapazität von 250 t/Tag (Guanajuato Silver).

Die hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung kommt in einem epithermalen Brekzien-Adersystem mit geringer Sulfidierung vor, das in Andesiten der unteren vulkanischen Serie beherbergt ist und drei historische Minen entlang einer Streichlänge von 500 Metern umfasst. Das Projekt befindet sich seit fast 40 Jahren in Privatbesitz und wurde noch nie systematisch mit modernen Methoden exploriert, so dass es ein erhebliches Explorationspotenzial aufweist.

Eine zuvor betriebene Anlage mit einer Kapazität von 100 t/Tag vor Ort kann relativ kostengünstig renoviert/umgebaut und historische Untertagebauten saniert werden, um nach Erteilung der Genehmigungen kurzfristig die Produktion zu erreichen. Das Projekt ist über eine Straße erreichbar und verfügt über eine Stromleitung in 3 km Entfernung.

Pinnacle wird unmittelbar nach Produktionsbeginn eine anfängliche Beteiligung von 50% erwerben. Das Ziel wäre dann, ausreichenden Cashflow zu generieren, um das Projekt weiterzuentwickeln und die Beteiligung des Unternehmens auf 100% zu erhöhen, vorbehaltlich einer NSR von 2%. Bei Erfolg wäre dieser Ansatz für die Aktionäre weniger verwässernd als die Finanzierung des Wachstums des Unternehmens über die Aktienmärkte.

Über Pinnacle Silver and Gold Corp.

Pinnacle konzentriert sich auf die Exploration von Edelmetallen auf Distriktebene in Nord- und Mittelamerika. Das hochgradige Gold-Silber-Projekt Potrero im mexikanischen Sierra Madre Gürtel beherbergt ein wenig erforschtes epithermales Adersystem mit geringer Sulfidierung und bietet das Potential für eine kurzfristige Produktion. Im ergiebigen Red Lake Distrikt im Nordwesten Ontarios besitzt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden, hochgradigen Argosy Goldmine und dem angrenzenden North Birch Projekt mit einem acht Kilometer langen Zielhorizont. Mit einem erfahrenen, äußerst erfolgreichen Managementteam und hochwertigen Projekten ist Pinnacle Silver and Gold bestrebt, langfristigen, nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Gezeichnet: "Robert A. Archer"

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Email: mailto:info@pinnaclesilverandgold.com

Tel.: +1 (236) 455-3238

Webseite: www.pinnaclesilverandgold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85764Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85764&tr=1



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