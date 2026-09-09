Geretsried (ots) -SCHRECKLICH LECKER! GUSTAVO GUSTO LAUNCHT LIMITIERTE HALLOWEEN PIZZA'Schrecklich lecker!' - mit dunklem Teig auf Basis schwarzer Karotte sowie Salami nach Chorizo-Art, Grillpaprika und schnittfestem, laktosefreiem Mozzarella. Die Pizza-Edition ist auf 250.000 Stück limitiert und ab Oktober im deutschen Handel erhältlich - solange der Vorrat reicht."Innovation heißt für uns, den Handel ebenso wie Konsumentinnen und Konsumenten immer wieder zu überraschen und zu begeistern - mit Ideen, die sofort ins Auge fallen, aber vor allem geschmacklich überzeugen. Genau das wollten wir auch zu Halloween: mit einer Pizza, die schrecklich lecker ist", sagt Gustavo Gusto Markenchef Michael Götz. "Unser Geisterwerk ist eine echt schaurige Tiefkühlpizza. Eine Pizza aus Frankensteins Ofen mit geheimnisvoll dunklem Teig, Salami nach Chorizo-Art, Grillpaprika und schnittfestem, laktosefreiem Mozzarella. Und keine Sorge: Das ist kein Hexenwerk, die dunkle Farbe entsteht durch schwarze Karotte. Auch wenn sie düster aussieht, steckt dahinter das, wofür Gustavo Gusto steht: hochwertige Zutaten, handwerkliche Herstellung und kompromisslose Qualität. Wir haben in der Produktentwicklung, der Produktion und im Packaging unsere schrecklichsten Ideen einfließen lassen."Wie bei den Klassik-Sorten setzt Gustavo Gusto auch bei der Limited Edition auf die bekannte Herstellungsweise: Der Teig reift extra lange, wird schonend von Hand geformt und bei rund 400 °C auf Stein vorgebacken. Auf künstliche Aromen, Geschmacksverstärker oder Farbstoffe wird verzichtet. Was zählt, ist der authentische Geschmack guter Zutaten.Mit der Halloween Pizza setzt Gustavo Gusto die Reihe außergewöhnlicher Limited Editions fort und zeigt, wie kreativ Premium-Tiefkühlpizza sein kann. Die Halloween-Edition ist ab Oktober im Handel erhältlich. Produziert wurden ausschließlich 250.000 Stück.Über Gustavo GustoGustavo Gusto startete 2014, zwei Jahre später gab es die erste Premium-Tiefkühlpizza im Lebensmitteleinzelhandel. Damit feiert Gustavo Gusto 2026 das 10-jährige Bestehen im Handel. Heute stellt das Unternehmen täglich bis zu 250.000 von Hand geformte Tiefkühlpizzen an den zwei Produktionsstandorten in Geretsried (Bayern) und Artern (Thüringen) her. Insgesamt arbeiten rund 440 Mitarbeitende bei Gustavo Gusto.Aktuell sind 16 verschiedene Sorten hochwertiger Tiefkühlpizzen in zwei Größen erhältlich. Das Sortiment umfasst große Pizzen mit einem Durchmesser von rund 30 cm - darunter Sondereditionen wie die rotierende "Take Over" sowie eine vegane Variante - und kleineren Pizzen der "Amore"-Range mit etwa 24 cm Durchmesser. Die Tiefkühlpizzen sind flächendeckend im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich, zudem in ausgewählten Supermärkten in Frankreich, den Niederlanden, in Polen und Kroatien - sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Neben dem klassischen Handel setzt Gustavo Gusto auch auf innovative Vertriebskonzepte. Mit dem Gustavomat bringt das Unternehmen in Kooperation mit der Firma Stüwer Premium-Pizza an neue Orte und ermöglicht frisch gebackenen Pizza-Genuss auch außerhalb klassischer Verkaufsstellen.Für Innovationskraft und Markenauftritt wurde Gustavo Gusto bereits mehrfach ausgezeichnet.Pressekontakt:Rückfragen oder Wünsche? Gerne!Gustavo Gusto GmbH & Co. KGPressestelle / Patricia FranziusBöhmerwaldstraße 55 | D-82538 GeretsriedTelefon: +49 (0) 8171 90 83 830 | E-Mail: p.franzius@gustavogusto.comBildrechte: Kostenfreie Verwendung unter Nennung des Copyrights: © Gustavo GustoOriginal-Content von: Gustavo Gusto GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132585/6348811