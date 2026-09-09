Wien (www.fondscheck.de) - Aviva Investors bündelt seine Aktienkompetenzen künftig unter einer einheitlichen Führungsstruktur, so die Experten von "FONDS professionell".Im Zuge der Neuorganisation werde das Index-Investments-Team in den von Nicholette MacDonald-Brown geleiteten Equity-Bereich integriert. Gleichzeitig verstärke der Asset Manager sein Equity-Team mit zwei neuen Führungskräften. Luciano Lilloy übernehmedie neu geschaffene Position des Head of Sustainable Equities, Duncan Bulgin stoße als Head of Equity Research zum Unternehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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