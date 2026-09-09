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JENSEITS DER LEINWAND: JEFF KOONS UND HUBLOT DENKEN DIE ZEIT NEU



09.09.2026 / 14:05 CET/CEST

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NYON, Schweiz, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- Hublot freut sich, eine außergewöhnliche Kollaboration mit dem weltberühmten Künstler Jeff Koons bekanntgeben zu können. Eine Partnerschaft, die einfach Gestalt annehmen musste. Schließlich arbeiten Koons und Hublot nach den gleichen Prinzipien: Spannung wird in Form verwandelt; Widerspruch in Harmonie; aus Übermaß wird Präzision. Was spielerisch wirkt, ist in Wahrheit akribisch durchdacht. Was mühelos erscheint, ist das Ergebnis absoluter Meisterschaft. Und beide Partner erlebten ihren Durchbruch im Jahr 1980 - dem Jahr, in dem Hublot erstmals die Uhrenindustrie aufmischte und Koons die zeitgenössische Kunst neu zu definieren begann. Seit 2011 arbeitet Hublot mit Künstlern zusammen - von Architekten bis hin zu Malern, von Street-Art-Vertretern bis hin zu zeitgenössischen Künstlern und Designern. Alle sind Ikonen, die Kultur neu gestalten, Wahrnehmungen hinterfragen und so das Schöpferische zum Ausdruck von Identität machen. Nun gibt der Schweizer Luxusuhrenhersteller mit besonderer Freude bekannt, dass eine der prominentesten, kommerziell erfolgreichsten und polarisierendsten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Kunst Hublot-Botschafter wird: Jeff Koons. Seit über vier Jahrzehnten verwandelt Koons Alltagsgegenstände in kulturelle Ikonen. Balloon Dog, Rabbit, Puppy: schlichte Formen, die durch ihre Größe, handwerkliche Qualität und Liebe zum Detail zu Kunst werden. Was einfach aussieht, ist strukturell komplex. Was spontan wirkt, ist in hohem Maße konstruiert. Und hier treffen sich Hublot und Jeff Koons. Genau wie Koons ist auch Hublot davon überzeugt, dass Handwerkskunst fühlbar sein sollte. Durch Design, selbst entwickelte Materialien, hauseigene Uhrwerke, technische Innovationen und kompromisslose Ausführung verwandelt die Marke Technik in Emotion und Komplexität in Klarheit. Beide Partner folgen den gleichen Grundsätzen: Nichts wird dem Zufall überlassen. Jede Oberfläche erfüllt einen Zweck. Jedes Detail ist bewusst gewählt. Jede Kurve, Veredelung und Proportion hat ihren Grund. "Hublot und ich teilen seit jeher die Faszination für die Materialwissenschaften. Als Künstler möchte ich stets versuchen, über das rein Objekthafte, Materielle hinauszugehen, sodass der Betrachter im vollendeten Werk eine Bedeutung findet, die größer ist als die Summe seiner Teile. Hublot nutzt das gesamte Technologiespektrum der hohen Uhrmacherkunst und greift ebenfalls auf die Materialwissenschaften zurück, um Objekte so zu transformieren, dass sie etwas repräsentieren, das für uns alle noch relevanter und bedeutsamer ist. Hublot ist eine Manufaktur mit Tiefgang, in der Materialien neu erfunden, Uhrwerke verfeinert und Designs zielgerichtet neu gestaltet werden", erklärt Jeff Koons. "Wir sind stolz darauf, mit Jeff Koons zusammenzuarbeiten. Koons zählt zu den wenigen Künstlern, denen es gelungen ist, Alltagsgegenstände durch Größe, Präzision und kompromisslose Ausführung zu weltweiten Ikonen zu machen und damit die zeitgenössische Kultur nachhaltig zu prägen. Diese Partnerschaft verkörpert genau das, wofür Hublot heute steht: Substanz. Es ist großartig, mit Jeff das zu teilen, was Hublot schon immer ausmacht: die Dynamik zwischen Tradition und Umbruch, Technik und Emotion, Innovation und Handwerkskunst, die erkennen lässt, dass sich hinter der Kühnheit außergewöhnliche Disziplin verbirgt und unter der Oberfläche meisterhaftes Können", so Julien Tornare, CEO von Hublot. Bei dieser Zusammenarbeit geht es nicht um die Oberfläche. Es geht um das, was darunter liegt. Gemeinsam verleihen Hublot und Jeff Koons Ikonen durch Handwerkskunst, Sinnhaftigkeit und Emotionen eine neue Dimension. JEFF KOONS Nur wenige Künstler haben Zeugnisse der Populärkultur so nachhaltig in Ikonen verwandelt wie Jeff Koons. Seit über vierzig Jahren definiert Koons die zeitgenössische Kunst neu, indem er Alltagsgegenstände durch Größenveränderung, Materialumwandlung und handwerkliches Können mit großer Präzision und Sorgfalt auf eine neue Ebene hebt. Der durch Werke wie Balloon Dog, Rabbit und Puppy bekannte Künstler verwandelt Alltägliches in Außergewöhnliches, Vergängliches in Bleibendes und Verspieltes in Monumentales. Hinter den reflektierenden Oberflächen und den sofort wiedererkennbaren Formen verbirgt sich eine Disziplin, die in der Erfahrung von Gefühlen und Empfindungen wurzelt, und das Bestreben, Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. Hinter ihrem verspielten Äußeren verbirgt sich eine tiefe Verbundenheit mit der menschlichen Erfahrung und unserer gemeinsamen Geschichte, ebenso wie die Wertschätzung des Augenblicks. In Koons Werken geht es um Themen wie Selbstakzeptanz, Selbstermächtigung und Transzendenz. Mit hochglanzpolierten Oberflächen, industrieller Präzision und geradezu besessener Liebe zum Detail, die zu seinen Markenzeichen geworden sind, erhebt er vergängliche Objekte zu zeitlosen, ikonischen Symbolen. HUBLOT Im Jahr 1980 wagte es eine Uhr zum ersten Mal, ein Goldgehäuse mit einem Kautschukarmband zu kombinieren, und stellte damit die Welt der Luxusuhren auf den Kopf. Ihre mit sichtbaren Schrauben versehene Lünette, deren Design einem Bullauge (französisch hublot) ähnelte, wurde zum Namensgeber: Hublot war geboren und damit die Kunst der Fusion. Im Jahr 2005 hob die Marke diese kreative Geisteshaltung in eine neue Dimension - mit der Big Bang und ihrem ikonischen Design, ihrer imposanten Größe und ihrem mehrlagig konstruierten Gehäuse. Noch im selben Jahr wurde die Big Bang beim Grand Prix d'Horlogerie de Genève mit dem Preis für das "Beste Design" ausgezeichnet. Seither hat sich die Big Bang immer wieder neu erfunden, vorangetrieben von eben diesem revolutionären Geist. Das 21. Jahrhundert hat seine erste Uhren-Ikone. Das Konzept der Fusion prägt das gesamte Schaffen der Marke und ist das Leitmotiv für jede Kollektion. Die Big Bang-Modelle formen die Geometrien der Zeit neu; die Classic Fusion schafft eine harmonische Balance zwischen Kühnheit und schlichter Eleganz; und die Exceptional Timepieces lösen sich von allen Erwartungen, um unvergleichliche uhrmacherische Projekte zu schaffen. Die in der eigenen Manufaktur entwickelten und produzierten Uhrwerke von Hublot - Unico, Meca-10 und Tourbillonkaliber - tragen die rebellische DNA in sich, die die Marke dazu antreibt, die Konventionen ein ums andere Mal herauszufordern. Damit fügen sie der Kunst der Fusion eine weitere Bedeutungsebene hinzu. Seit 2026 unterstreicht Hublot sein Bekenntnis zu technischen Spitzenleistungen durch eine erweiterte Garantieregelung. Sie gilt für ab dem 1. Januar 2026 erworbene, anspruchsberechtigte Uhren und umfasst eine 5-jährige Basisgarantie sowie die Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 5 Jahre im Rahmen des Hublotista-Programms, sofern die Basisgarantie zum Zeitpunkt der Registrierung noch gilt. Damit kann sich die Gesamtgarantie auf bis zu zehn Jahre verlängern. Hublot hat sich seit jeher der Alchemie verschrieben und beschränkt sich dabei nicht nur auf die Manufaktur selbst. Magie gelingt auf dem Fußballfeld und führt zu Partnerschaften mit Großereignissen (UEFA Champions League und UEFA EuroTM). Dann wieder gelingt sie bei einem Konzert, einem Basketballspiel, bei einer Kunstperformance oder einem einzigartigen gastronomischen Erlebnis, inszeniert von einem der Sterneköche, die zur Hublot-Familie gehören. Und so werden die Hublot Vibes lebendig - durch Momente der Begeisterung, geteilt von den Hublotistas, der außergewöhnlichen Gemeinschaft stolzer Hublot-Besitzer. Die Kunst der Fusion geht über das Greifbare hinaus. Sie ist eine Lebensart, der Hublot Way of Life. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/jenseits-der-leinwand-jeff-koons-und-hublot-denken-die-zeit-neu-302873728.html



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