EQS-News: LattePanda Team
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SHANGHAI, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- Das LattePanda-Team hat heute das LattePanda Mu Ultra vorgestellt, ein x86-Mikro-Compute-Modul, das speziell für KI auf Endgeräten entwickelt wurde. Angetrieben von Intel Core Ultra 5 226V- und Ultra 7 256V-Prozessoren liefert es bis zu 115 TOPS KI-Leistung in einem kompakten Formfaktor von 69,6 × 60 mm. Das LattePanda Mu Ultra wurde entwickelt, um die Herausforderungen in den Bereichen Hardware, Rechenleistung und Software beim lokalen Betrieb von KI zu bewältigen. Es bietet Ingenieurteams, Systemintegratoren und OEMs in den Bereichen Robotik, industrielle Automatisierung, tragbare Messgeräte, Bildverarbeitungs-KI und einer breiten Palette intelligenter Edge-Anwendungen leistungsstarke KI-Rechenleistung.
115 TOPS KI-Leistung in einem kompakten x86-Modul
Sein Formfaktor von 69,6 × 60 mm ermöglicht leistungsstarke x86-Rechenleistung in Geräten mit begrenztem Platzangebot - von Handheld-Geräten und Smart-Kameras bis hin zu Robotern und anderen intelligenten Edge-Systemen.
KI lokal auf dem Gerät ausführen
In Tests erreichte der LattePanda Mu Ultra Textgenerierungsgeschwindigkeiten von 18 Tokens/s mit Qwen3.5-9B und 55 Tokens/s mit Qwen3.5-2B, wobei INT4-Quantisierung mit OpenVINO GenAI auf der iGPU verwendet wurde. Diese Ergebnisse belegen seine Fähigkeit, reaktionsschnelle, lokale dialogorientierte KI ohne Cloud-Inferenz zu unterstützen. Dadurch eignet es sich für Anwendungen wie lokale Sprachassistenten, die Offline-Dokumentenverarbeitung und den privaten Wissensabruf, wobei sensible Daten auf dem Gerät verbleiben.
Speicher mit hoher Bandbreite für KI-Workloads
Die Speicherarchitektur ist darauf ausgelegt, Workloads von großen Sprachmodellen (LLMs) über multimodale KI bis hin zur Echtzeit-Sensorverarbeitung zu unterstützen. Mit einem Stromverbrauch im Leerlauf von nur 2,5 W eignet sich das Modul zudem hervorragend für tragbare und ständig aktive Anwendungen, bei denen Energieeffizienz eine wichtige Rolle spielt.
On-Device-KI für bestehende x86-Systeme
LattePanda Mu Ultra unterstützt Windows und Linux und gewährleistet die Kompatibilität mit dem etablierten x86-Software-Ökosystem. Zudem unterstützt es gängige KI-Tools und -Frameworks, darunter Intel OpenVINO, llama.cpp und Ollama.
Dadurch können Entwicklerteams und OEMs auf bestehenden x86-Anwendungen und Entwicklungsabläufen aufbauen, was das Hinzufügen von On-Device-KI-Fähigkeiten vereinfacht, ohne dass ihre Systeme von Grund auf neu entwickelt werden müssen.
Upgrade dank modularem Design
Mit Schnittstellen wie PCIe 4.0, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0, HDMI/DisplayPort, eDP, GPIO, UART und I2C unterstützt das LattePanda Mu Ultra alles von der schnellen Prototypenerstellung über die Entwicklung kleiner Serien bis hin zur Serienproduktion.
Fünf wichtige Anwendungsbereiche für On-Device-KI
Tragbare Geräte
Autonome mobile Roboter (AMRs)
Serviceroboter
On-Device-Bildverarbeitungs-KI-
Wichtige Spezifikationen
Prozessoroptionen:
"KI in der Cloud zum Laufen zu bringen, ist relativ unkompliziert. Die eigentliche Herausforderung entsteht, wenn Entwickler sie in physischen Geräten einsetzen müssen - wo der Platz begrenzt ist, der Stromverbrauch eine Rolle spielt und die Migration bestehender Software kostspielig sein kann", sagte Youliang Yu, Produktmanager bei LattePanda. "LattePanda Mu Ultra bewältigt diese Herausforderungen mit einem kompakten x86-Design, hoher KI-Leistung und geringem Stromverbrauch. Durch die Kombination von leistungsstarker lokaler Rechenleistung mit Kompatibilität zum bestehenden x86-Ökosystem bietet es Entwicklern einen einfacheren Weg, KI in reale Produkte zu integrieren, ohne ihre Systeme von Grund auf neu aufbauen zu müssen."
Jetzt im offiziellen LattePanda-Onlineshop erhältlich, Preise ab 599 USD. Die vollständigen technischen Daten und Kaufinformationen finden Sie auf der offiziellen Website von LattePanda.
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09.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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