Hamburg (ots) -Eine Uhr mit Weltraum-Historie: Die Bulova Lunar Pilot war 1971 am Arm des Apollo-15-Kommandanten David Scott auf dem Mond. Danach verschwand sie in den Archiven. Im Jahr 2016 feierte sie als Neuauflage ihr Comeback. Seitdem hat Bulova die Modellreihe mit neuen Varianten in den Durchmessern 45 und 43,5 Millimeter ergänzt.Mit der komplett schwarzen Limited Edition "Black Hole" präsentiert die US-Uhrenmarke nun erstmals ein 41-Millimeter-Modell. Eine weitere Premiere: Das Zifferblatt in Musou-Schwarz. Dabei handelt es sich um eine ultra-schwarze Acrylfarbe aus Japan, die 99,4 Prozent des einfallenden Lichts absorbiert - ähnlich einem schwarzen Loch.Erhältlich ist die weltweit auf 6.000 Exemplare limitierte Lunar Pilot, als Set in spezieller Sammlerbox mit Reiseetui und Reisewecker, ab September 2026 im Fachhandel und auf de.bulova.com. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.495 Euro.Hochfrequentes Werk, wasserdicht bis 10 bar und weitere FeaturesDie Bulova Lunar Pilot Black Hole treibt das bewährte und präzise Inhouse-Kaliber NP20 an. Mit seiner hohen Frequenz von 262 kHz sorgt dieses HPQ-Werk (High Precision Quartz) nicht nur für eine besonders hohe Ganggenauigkeit von nur wenigen Sekunden im Jahr, sondern auch für eine fließende Bewegung der beiden Sekundenzeiger (Uhrzeit/Stoppuhr).Ein weiteres Highlight: Das Edelstahlgehäuse der ersten Lunar Pilot mit 41,2-mm-Durchmesser verfügt, im Vergleich zu ihren Vorgängern, über eine doppelt so hohe Wasserdichtigkeit von 10 bar.Zudem ist das Gehäuse mit einer schwarz-matten PVD-Beschichtung versehen - ebenso wie das dreigliedrige Edelstahlband mit Faltschließe und Schnellwechselsystem. Einen Kontrast hierzu bilden die hochglanzpolierte Lünette und die Chronographen-Drücker.Unter dem planen Saphirglas präsentiert sich das Zifferblatt mit einer Tachymeterskala in Gun-Metal-Optik sowie schlanken Zeigern und applizierten Indizes mit grauer Super-LumiNova-Leuchtmasse, die blau leuchtet. Auf dem Gehäuseboden findet man neben der Limitierungsnummer und dem Schriftzug "The Black Hole" einen Astronauten sowie das Datum der Mondlandung, mit dem Bulova die Apollo-15-Mission würdigt.Zum limitierten Sammlerset gehören außerdem: Eine Black-Hole-Box, ein Reisewecker - angelehnt an das Design eines Bordinstruments (Bulova/Accutron), das bei der Apollo-15-Mission dabei war - sowie ein Reiseetui.In der Übersicht:BULOVA Lunar Pilot Black Hole - Limited EditionModell: 98A335Zifferblatt: Musou-Schwarz (lichtabsorbierendes Ultra-Schwarz)Erhältlich: September 2026Limitierung: Weltweit 6.000 ExemplarePreis (UVP): 1.495 Euro (inkl. Sammlerbox, Reisewecker im Instrumenten-Design und Etui)Gehäuse/Band: Edelstahl, matt-schwarze PVD-BeschichtungGlas: 5-fach entspiegeltes Saphirglas, planMaße: Durchmesser 41,2 mm, Höhe 13,05 mm, Länge (Lug-to-Lug) 48 mmSpezifikationen: Kaliber NP20, Hochleistungs-Quarzwerk mit 262 kHz Frequenz, Chronograph (Stoppuhr), wasserdicht bis 10 bar, Faltschließe mit zwei Drückern, Bandbreite/Anstoß 20 mm, Gewicht 167 gÜber BULOVASeit seiner Gründung im Jahr 1875 steht BULOVA für Qualität, Präzision und Innovation in der Welt der Zeitmessung. Mit einem reichen Erbe aus 150 Jahren - von den Anfängen in Lower Manhattan bis hin zum Kultstatus in New York und darüber hinaus. Mit der Verpflichtung zu außergewöhnlicher Handwerkskunst kreiert BULOVA weiterhin Uhren, die klassische Eleganz mit modernster Technologie verbinden. Von der legendären Archive-Serie über die gefeierte CURV-Serie bis hin zum firmeneigenen Precisionist-Uhrwerk bleibt BULOVA ein Symbol für Exzellenz in der Uhrmacherkunst. Auch heute noch widmet sich das Unternehmen mutigem Design, bahnbrechenden Innovationen und kulturellem Engagement und ist bereit, zukünftige Generationen mit seiner zeitlosen Handwerkskunst zu inspirieren. BULOVA ist entschlossen, sein Erbe weiterzuführen und durch kontinuierliche Verbesserungen in Technologie und Technik neue Höhen der Exzellenz zu erreichen.Pressekontakt:Citizen Watch Europe GmbHHans-Duncker Str. 821035 Hamburg | GermanyTel: +49 40 734 62E-Mail: pr@citizenwatch.deOriginal-Content von: BULOVA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180825/6348857