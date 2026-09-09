Parallel zum Hugging-Face-Vorfall haben Sicherheitsforscher:innen eine ChatGPT-Lücke aufgedeckt, die auf dem gleichen Bug in der internen Softwarearchitektur basiert. Dabei hätten Angreifer:innen Zugriff auf fremde E-Mails erlangen können. Ende Juni 2026 sollen Hunderte KI-Agenten einen Angriff auf die KI-Plattform Hugging Face geplant und durchgeführt haben. Wohl um eine ihnen gestellte Aufgabe zu lösen, für die sie Zugriff auf externe Daten benötigten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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