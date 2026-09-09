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Adani Airports will rund 1 Milliarde US-Dollar an Erstkapital von namhaften internationalen Investoren einwerben



09.09.2026 / 14:20 CET/CEST

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Investition von Alpha Wave Global, Premji Invest, Temasek und BlackRock Die von diesen Unternehmen verwalteten Fonds bewerten AAHL mit einer Eigenkapitalbewertung vor der Finanzierungsrunde von rund 18 Milliarden US-Dollar. Zusammenfassung der Redaktion Adani Airport Holdings Limited (AAHL) hat verbindliche Vereinbarungen geschlossen, um ? 9.825 Crores (~ 1 Mrd. USD) an Primärkapital von einem Konsortium führender inländischer und globaler Investoren zu beschaffen.

(~ an Primärkapital von einem Konsortium führender inländischer und globaler Investoren zu beschaffen. Die Transaktion bewertet AAHL mit einer Pre-Money-Bewertung von ca. 18 Milliarden US-Dollar, und setzt damit einen bedeutenden externen institutionellen Bewertungsmaßstab für die Flughafenplattform.

und setzt damit einen bedeutenden externen institutionellen Bewertungsmaßstab für die Flughafenplattform. Das Investorenkonsortium setzt sich zusammen aus , Alpha Wave Global , , Premji Invest, Temasek und BlackRock sowie den verwalteten Fonds . Nach Abschluss aller drei Tranchen werden die Investoren insgesamt rund 5,54 % an AAHL halten.

, . Nach Abschluss aller drei Tranchen werden die Investoren insgesamt rund 5,54 % an AAHL halten. Die Erlöse werden zur Modernisierung des Flughafens und zum Ausbau der Kapazitäten verwendet, um jährlich rund 200 Millionen Passagiere abzufertigen, sowie zur integrierten Entwicklung der Adani Airport City mit einer Fläche von rund 22 Millionen Quadratfuß für eine gemischt genutzte Bebauung in der ersten Phase und zum weiteren Ausbau der Bodenabfertigungs- und nicht-luftfahrtbezogenen Geschäftsbereiche von AAHL. AHMEDABAD, Indien, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- Adani Airport Holdings Limited (AAHL), eine Tochtergesellschaft von Adani Enterprises Limited (AEL) und einer der größten privaten Flughafenbetreiber Indiens, hat verbindliche Vereinbarungen getroffen, um 982,5 Crore Rupien (~1 Milliarde US-Dollar) an Primärkapital von einem Investorenkonsortium zu beschaffen, das sich aus Alpha Wave Global, Premji Invest, Temasek sowie von BlackRock verwalteten Fonds. Die Transaktion bewertet AAHL mit einer Eigenkapitalbewertung vor der Finanzierungsrunde von rund 18 Milliarden US-Dollar und stellt eine der größten Primärkapitalbeteiligungen von Finanzinstituten im indischen Flughafeninfrastruktursektor dar. Die Beteiligung eines Konsortiums aus langjährigen inländischen und internationalen Investoren ist ein deutliches Zeichen des Vertrauens der institutionellen Anleger in die Größe, die operative Leistungsfähigkeit und das langfristige Wachstumspotenzial von AAHL. Die Investition bringt institutionelles Kapital mit langer Laufzeit in das Unternehmen, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem der indische Luftverkehrssektor in eine Phase anhaltenden Passagierwachstums, Kapazitätsausbaus und Infrastrukturinvestitionen eintritt. AAHL und die Investoren haben einen Aktienzeichnungsvertrag sowie eine Aktionärsvereinbarung geschlossen, wonach die Investoren in drei Tranchen neue Stammaktien von AAHL zeichnen werden, wobei die letzte Tranche voraussichtlich bis Juli 2027 abgeschlossen sein wird. Nach Abschluss aller drei Tranchen werden die Investoren insgesamt rund 5,54 % an AAHL halten. Die Einnahmen werden drei strategische Schwerpunkte unterstützen: Ausbau und Modernisierung der Flughafeninfrastruktur im gesamten Portfolio von AAHL; Beschleunigung der Entwicklung integrierter "Adani Airport City"-Ökosysteme rund um die Flughäfen mit der Errichtung von rund 22 Millionen Quadratfuß gemischt genutzter Flächen, die in der ersten Phase geplant sind; sowie Ausbau der passagierorientierten und anderer nicht-luftfahrtbezogener Geschäftsbereiche, einschließlich unseres Bodenabfertigungsgeschäfts. Diese Investitionen sollen die Kapazität auf jährlich rund 200 Millionen Passagiere erhöhen, die kommerzielle Ertragssteigerung vorantreiben, das Passagiererlebnis verbessern und das integrierte Flughafen-Ökosystem von AAHL weiter stärken. Die Transaktion folgt auf die erfolgreiche qualifizierte institutionelle Platzierung (QIP) von AEL im Umfang von 15.000 Crore Rupien im Juli 2026, Indiens größte QIP durch ein Nicht-Finanzunternehmen. Insgesamt spiegeln diese Transaktionen wider, dass das Adani-Portfolio weiterhin Zugang zu erheblichen Mengen an langfristigem inländischem und globalem institutionellem Kapital hat. "Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein beim Ausbau der Adani Airports-Plattform, und wir fühlen uns geehrt, auf diesem Weg so namhafte, langfristige Investoren an unserer Seite zu haben", sagte Herr Jeet Adani, nicht geschäftsführender Direktor der Adani Airport Holdings Limited. "Indiens Luftfahrtsektor ist einer der stärksten Multiplikatoren für das BIP-Wachstum des Landes. Jeder Ausbau des Flugverkehrs wirkt sich positiv auf Handel, Tourismus, Beschäftigung und regionale Entwicklung aus - und zwar weit über das Flughafengelände hinaus. Mit der Unterstützung dieser Partner werden wir weiterhin im Vorgriff auf dieses Wachstum investieren und unsere Infrastruktur, unsere städtebaulichen Projekte sowie unsere nicht-luftfahrtbezogenen Geschäftsbereiche ausbauen, um eine der weltweit führenden integrierten Flughafenplattformen zu schaffen." "Wir werden die Kapazitäten von AAHL weiter ausbauen, um das Unternehmen zur weltweit größten Flughafenplattform zu machen", sagte Arun Bansal, CEO der Adani Airport Holdings Limited. "Dieses Ziel wird durch die exponentiellen Wachstumschancen in ganz Indien, die steigende Kaufkraft der indischen Verbraucher und die Dynamik unserer Stadtentwicklungsprojekte als starke wirtschaftliche Impulsgeber in den großen Ballungszentren des Landes gestützt. Wir sind unseren Partnern für ihr Vertrauen zutiefst dankbar und freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen, während wir eine Flughafenplattform von wahrhaft weltklasse für Indien aufbauen." Die wichtigsten Berater bei dieser Transaktion waren Cyril Amarchand Mangaldas, AZB & Partners, JSA Advocates and Solicitors, TT&A Advocates and Solicitors, Jefferies India Private Limited, SBI Capital Markets Limited und Ernst & Young LLP. Die Transaktion unterliegt den üblichen aufschiebenden Bedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen. 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