Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
09. Sep 2026 / 14:16 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
|Name
|Deutsche Lufthansa AG
|Straße und Hausnummer
|Venloer Straße 151-153
|Postleitzahl
|50672
|Ort
|Köln
|LEI
|529900PH63HYJ86ASW55
2. Grund der Mitteilung
|Zurechnung aufgrund Testamentsvollstreckung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person
|Name
|Geburtsdatum
|Thomas Stähelin Dr.
|04.10.1947
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Name
|Kühne Aviation GmbH
5. Datum der Schwellenberührung
|31.08.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a.)
|Anteil Instrumente (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.b.1. + 7.b.2.)
|Summe Anteile (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|Neu
|20,000010065862%
|0,00%
|20,000010065862%
|1.202.082.895
|Letzte Mitteilung
|n/a%
|n/a%
|n/a%
|-
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt (§ 33 WpHG)
|zugerechnet (§ 34 WpHG)
|direkt (§ 33 WpHG)
|zugerechnet (§ 34 WpHG)
|DE0008232125
|0
|240.416.700
|0,00%
|20,00%
|Summe
|240.416.700
|20,000010065862%
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00%
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Summe
|0
|0,00%
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00%
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Summe
|0
|0,00%
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
|Name
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Dr. Thomas Stähelin
|FROMER Services GmbH
|Kühne Holding AG
|Kühne Aviation GmbH
|20,00%
|20,00%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
10. Sonstige Informationen
|Aufgrund des Ablebens von Herrn Klaus-Michael Kühne am 23.08.2026 wurde die FROMER Services GmbH am 31.08.2026 als Willensvollstreckerin bestimmt, um den Nachlass zu verwalten und die Teilung nach den vom Erblasser getroffenen Anordnungen oder nach Vorschrift des Gesetzes auszuführen.
Datum
|08.09.2026
Ende der Mitteilung
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|Sprache
|Deutsch
|Unternehmen
|Deutsche Lufthansa AG
|Venloer Straße 151-153.
|50672 Koeln
|Germany
|Internet
|https://www.lufthansagroup.com/investor-relations