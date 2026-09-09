Fortschrittliche Compiler- und Laufzeit-Technologie eröffnet einen schnelleren, wiederverwendbaren Weg, um KI-Workloads auf neue Chips zu übertragen, ohne den Software-Stack neu erstellen zu müssen.

HTEC, ein weltweit tätiges, auf KI ausgerichtetes Unternehmen für Ingenieurs- und Technologiedienstleistungen, und Modular haben den KI-Software-Stack von Modular auf der TPU-Architektur von Google demonstriert. Die auf der ModCon 2026 vorgestellte Präsentation zeigt, dass die Unterstützung für eine neue Hardwareplattform durch die Erweiterung einer bestehenden Software-Grundlage erreicht werden kann, anstatt diese für jeden Beschleuniger neu zu entwickeln.

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HTEC, a global AI-first engineering and technology services company, and Modular have demonstrated Modular's AI software stack running on Google's TPU architecture. Presented at ModCon 2026, the work shows that support for a new silicon target can be delivered by extending an existing software foundation rather than rebuilding it for each accelerator.

Im Rahmen des Projekts gelang es, das MAX- und Mojo-Ökosystem von Modular innerhalb weniger Monate auf Google TPU zu portieren eine Art der Hardware-Anpassung, die traditionell Jahre in Anspruch nimmt. Dies liefert einen praktischen Beweis für ein alternatives Modell der KI-Infrastruktur: eine portable Software-Schicht in Kombination mit spezialisierter Compiler- und Laufzeit-Entwicklung, durch die neue Rechenarchitekturen schneller nutzbar gemacht werden können.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach KI-Rechenleistung blicken Unternehmen über ein einzelnes Hardware-Ökosystem hinaus, um Leistung und Skalierbarkeit zu verbessern und gleichzeitig das Risiko von Kosten-, Kapazitäts- und Lieferengpässen zu verringern. Die Hürde liegt dabei oft bei der Software. Jeder neue Beschleuniger kann umfangreiche Anpassungsarbeiten an Compilern, Laufzeitumgebungen und Inferenzsystemen erfordern, bevor KI-Workloads effektiv genutzt werden können.

Modular geht dieses Hindernis mit einer Technologie an, die darauf ausgelegt ist, KI-Workloads plattformübergreifend einsetzbar zu machen. HTEC nutzte sein spezialisiertes Know-how in den Bereichen Compiler-Entwicklung und Laufzeitsysteme, um diese Grundlage auf Google TPU auszuweiten dabei arbeitete das Unternehmen auf der Grundlage ehrgeiziger technischer Anforderungen und mit erheblicher technischer Autonomie.

Darko Todorovic, CTO bei HTEC, erklärte: "Wir haben bewiesen, dass das MAX- und Mojo-Ökosystem von Modular innerhalb von Monaten statt Jahren ein neues Silizium-Ziel erreichen kann. Das bestätigt sowohl die Architektur von Modular als auch einen praktischen Weg für Unternehmen, neue KI-Hardware schneller einzuführen."

Chris Lattner, CEO von Modular, fügte hinzu: "Im Bereich der KI kann man es sich nicht leisten, für jeden neuen Beschleuniger die Software komplett neu zu entwickeln. Die Arbeit von HTEC auf Google TPU zeigt, wie eine gemeinsame Software-Grundlage neue Chips schneller und in großem Maßstab in das KI-Ökosystem integrieren kann. Das verändert die Ausgangslage für Chiphersteller grundlegend: Anstatt einen gesamten Software-Stack neu zu entwickeln, können sie ihre Entwicklungsarbeit auf das konzentrieren, was ihre Hardware einzigartig macht."

Über den Meilenstein mit der Google TPU hinaus bestätigt das Projekt die langfristigen Investitionen von HTEC in die Entwicklung von KI-Hardware sowie den Ansatz von Modular hinsichtlich hardwareunabhängiger KI-Software. Diese Erfahrung stärkt die Fähigkeit von HTEC, zukünftige Initiativen im Bereich Halbleiter und KI-Inferenz branchenweit zu unterstützen.

Über HTEC

HTEC Group Inc. ist ein weltweit tätiges Technologie- und Ingenieurunternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley, das AI-first-Full-Stack-Lösungen anbietet, mit denen Unternehmen auf reproduzierbare Weise von der Strategie zur Produktion gelangen. Dank der Unterstützung mit erstklassigen Ingenieuren mit Kompetenzen in den Bereichen digitale Strategie, Design und Unternehmensgründung begleitet HTEC den gesamten Produktlebenszyklus von der Ideenfindung bis zur Umsetzung.

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Anwendung von KI und maschinellem Lernen in Unternehmensumgebungen verfügt HTEC über fundiertes Fachwissen über den gesamten Technologie-Stack hinweg vom Chip bis zur Anwendung, einschließlich Data Engineering, Modelloptimierung und Entwicklung von KI-Anwendungen. So wird sichergestellt, dass neue Technologien zu einem messbaren ROI, skalierbarem Wachstum und nachhaltigen geschäftlichen Ergebnissen führen. HTEC überwindet die Lücke zwischen Vision und Umsetzung und hilft so weltweit führenden Unternehmen dabei, das Machbare zu definieren und es erfolgreich zu skalieren.

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