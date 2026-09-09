In unserer Rubrik Marktkommentar ordnen Experten aktuelle Entwicklung und Ereignisse ein. Heute wird der jüngsten US-Arbeitsmarktbericht und seine Auswirkungen auf die Zinsentwicklung analysiert. Außerdem wird der Ausgang der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt aus Sicht der Kapitalmärkte bewertet.
Georg Sures, Redakteur Bernecker Börsenkompass
Die Analyse finden Sie unter diesem Link:
https://www.finanzen100.de/premium/bernecker-boersenkompass/wahl-in-sachsen-anhalt-und-us-arbeitsmarkt_H1725444828_6799700/
Eine Übersicht über die Artikel und Analysen des Bernecker Börsenkompass finden Sie hier: https://www.finanzen100.de/premium/bernecker-boersenkompass/analysen/
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