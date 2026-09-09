DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 10. September (vorläufige Fassung)

=== 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 4Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+2,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung und Veröffentlichung von Stabsprojektionen Einlagensatz PROGNOSE: 2,50% zuvor: 2,25% *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 205.000 zuvor: 206.000 *** 14:30 US/Erzeugerpreise August PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August PROGNOSE: -2,2% gg Vm zuvor: -1,7% gg Vm *** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 1Q 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt ===

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September 09, 2026 08:01 ET (12:01 GMT)

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