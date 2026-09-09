Gleisdorf (ots) -KI kann Hausaufgaben lösen, Texte schreiben und innerhalb von Sekunden Antworten auf komplexe Fragen liefern. Bildungsökonom Ludger Wößmann warnt deshalb davor, dass gerade junge Menschen den Anreiz verlieren könnten, sich Wissen selbst zu erarbeiten. Gleichzeitig betont er, dass Lesen, Schreiben und Rechnen weiterhin unverzichtbar bleiben. Entscheidend wird künftig aber noch stärker, Zusammenhänge zu verstehen, Probleme selbst zu erkennen und KI-Antworten kritisch einordnen zu können.Kinder müssen heute nicht lernen, mit der KI um Wissen zu konkurrieren. Sie müssen lernen, selbst zu denken, die richtigen Fragen zu stellen und Antworten kritisch zu hinterfragen. Genau diese Fähigkeiten werden wertvoller, je leistungsfähiger KI wird. Hier lesen Sie, welche Kompetenzen Kinder im KI-Zeitalter wirklich brauchen, warum Schulen neben Basiswissen stärker eigenständiges Denken und Problemlösung fördern müssen - und wie Eltern verhindern können, dass KI für ihre Kinder vom Werkzeug zum Ersatz für eigenes Denken wird.Grundlagen werden durch KI nicht überflüssigKI ist längst in allen Lebensbereichen angekommen. Dabei ist klar: Sie wird bleiben. Die künstliche Intelligenz allein als Gefahr zu sehen, greift jedoch zu kurz. Denn sie kann ebenso ein starkes Werkzeug sein. Vorausgesetzt, sie wird richtig angewendet. Gerade deshalb verschiebt sich die entscheidende Frage: Nicht der Schutz der Kinder vor KI steht im Mittelpunkt, sondern die Fähigkeit, sie sinnvoll zu nutzen, ohne das eigene Denken abzugeben.Wenn ein System in Sekunden einen Aufsatz schreibt, eine Rechenaufgabe erklärt oder eine Zusammenfassung liefert, verändert das Lernprozesse grundlegend. Die schnelle Verfügbarkeit von Antworten ist hilfreich - ersetzt aber kein echtes Verständnis. Eine fertige Lösung bedeutet noch nicht, dass ein Kind den Inhalt durchdrungen hat: Es kann eine perfekte Antwort vorliegen und dennoch unklar bleiben, warum sie richtig ist.Genau deshalb werden Lesen, Schreiben und Rechnen nicht unwichtiger, sondern wichtiger. Wer Sprache nicht sicher versteht, kann die Qualität eines KI-Textes nicht beurteilen. Wer Grundlagenwissen nicht aufgebaut hat, kann Antworten nicht kritisch einordnen. Und wer ein Thema nicht erfasst, wird auch keine guten Fragen stellen.Eigenständiges Denken wird zur SchlüsselkompetenzIm KI-Zeitalter gewinnt folglich nicht allein die Menge des verfügbaren Wissens an Bedeutung, sondern vor allem der Umgang damit. Wissen bleibt wichtig. Doch mindestens ebenso wichtig ist die Fähigkeit, daraus etwas zu machen. Kinder sollten lernen, Zusammenhänge zu erkennen, Fragen zu stellen, Informationen zu verbinden und Probleme überhaupt erst als solche wahrzunehmen. Wertvoll wird auch, verschiedene Lösungswege auszuprobieren, die eigene Meinung zu begründen, Widersprüche zu bemerken und eine Einschätzung zu verändern, wenn neue Informationen hinzukommen. Ebenso zentral ist die Fähigkeit, Antworten nicht vorschnell als Wahrheit zu akzeptieren.KI kann einem Kind eine Antwort geben - verstehen muss es trotzdem selbst. Genau darin liegt der Unterschied zwischen bloßem Abrufen und wirklichem Lernen. Wenn Lernen künftig weniger darüber definiert wird, wie viele Informationen auswendig wiedergegeben werden können, rückt eine andere Qualität in den Vordergrund: die Fähigkeit, mit Wissen flexibel, kritisch und sinnvoll umzugehen. Je intelligenter die Werkzeuge werden, desto wichtiger wird es, dass Kinder ihr eigenes Denken nicht an sie abgeben.Lernen entsteht auch durch Irrtum und AnpassungWie wichtig anpassungsfähiges Denken ist, zeigt sich besonders in Situationen, in denen keine fertige Standardlösung bereitliegt. Ein Beispiel wären Bewegungs- oder Denkaufgaben, bei denen plötzlich eine Regel verändert wird, mehrere Dinge gleichzeitig beachtet werden müssen oder die erste Lösung nicht funktioniert. Dann geht es nicht darum, möglichst schnell eine bekannte Antwort abzurufen - gefordert sind Wahrnehmung, Reaktion, Ausprobieren und die Bereitschaft, den eigenen Lösungsweg anzupassen.Gerade Fehler spielen dabei eine wichtige Rolle. Wenn KI immer sofort eine scheinbar perfekte Antwort liefert, darf die Bereitschaft nicht verloren gehen, selbst zu testen, zu scheitern und neu anzusetzen. Eigenes Denken entsteht nicht nur aus richtigen Ergebnissen, sondern auch aus dem Moment, in dem deutlich wird: Dieser Weg funktioniert nicht - ein anderer muss her. Schule im KI-Zeitalter steht damit vor einer klaren Aufgabe: nicht Kinder gegen künstliche Intelligenz antreten zu lassen, sondern ihnen beizubringen, selbst zu denken.Eltern sollten KI als Werkzeug einordnen helfenAuch im familiären Alltag führt ein sinnvoller Umgang mit KI nicht über Verbote. Kindern künstliche Intelligenz grundsätzlich wegzunehmen, wäre keine tragfähige Lösung - später werden auch Taschenrechner, Computer oder das Internet nicht verbannt, sondern genutzt. Entscheidend ist deshalb, KI als Werkzeug einzuordnen. Dazu gehört, dass Kinder über die reine Ergebnisabfrage hinausdenken: Nicht nur die Frage, was die KI sagt, ist relevant, sondern auch, warum eine Antwort stimmen könnte, woher eine Information stammt und ob es eine andere Sichtweise gibt.Ebenso wichtig ist, eine Erklärung selbst formulieren und die eigene Haltung überprüfen zu können. Die vielleicht entscheidendste Frage lautet: Was denkt ein Kind eigentlich selbst darüber? Genau diese Reflexion wird künftig noch bedeutsamer. KI sollte das Denken eines Kindes erweitern, nicht ersetzen. Wo das gelingt, entsteht ein Umgang mit Technologie, der nicht passiv macht, sondern Urteilskraft, Verständnis und Selbstständigkeit stärkt.Über Marco Schnabl:Marco Schnabl ist Gründer von body'n brain und Entwickler des Neuro-Fitness-Konzepts. Seit über 23 Jahren beschäftigt er sich in der Praxis damit, wie Gehirn, Körper und Nervensystem zusammenspielen und wie Kinder durch einfache, spielerische Impulse beim Lernen unterstützt werden können. Sein Leitgedanke: Der Mensch gehört wieder in den Mittelpunkt. Weitere Informationen unter: https://kindertrainer.info/Pressekontakt:VITACIA GmbHGeschäftsführer: Marco SchnablE-Mail: info@body-brain-activity.comWebsite: https://kindertrainer.infoRuben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Vitacia GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180257/6348897