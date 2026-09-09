Aßlar (ots) -Nicht jede Trennung endet im Streit. Während viele Scheidungen von langwierigen Konflikten, emotionalen Verletzungen und finanziellen Auseinandersetzungen geprägt sind, gelingt es anderen Paaren auch, respektvoll auseinanderzugehen. Der Unterschied liegt oft nicht erst in der Art der Trennung, sondern in den Entscheidungen, die lange zuvor getroffen wurden.Denn eine faire Trennung beginnt nicht am Tag der Scheidung, sondern oft schon mit den Vereinbarungen, die ein Paar während der Beziehung trifft. Wer früh Klarheit schafft, verhindert später häufig jahrelange Konflikte. Hier erfahren Sie, warum respektvolle Trennungen kein Zufall sind, welche Rolle Eheverträge dabei spielen - und wie Paare emotionale und finanzielle Schlammschlachten vermeiden können.Nach der Trennung beginnt eine neue Form der ZusammenarbeitMit dem Ende einer Beziehung endet nicht automatisch jede gemeinsame Verantwortung. Vor allem dann nicht, wenn Kinder beteiligt sind. Während die Paarbeziehung abgeschlossen sein kann, bleibt die Elternschaft bestehen. Aus zwei Partnern wird ein Elternteam, das auch künftig wichtige Entscheidungen gemeinsam treffen muss.Dabei geht es nicht in erster Linie darum, ob sich die ehemaligen Partner weiterhin mögen oder sogar befreundet sind. Entscheidend ist vielmehr, ob sie respektvoll miteinander umgehen und ihre Rolle als Eltern über persönliche Konflikte stellen. Denn Kinder brauchen auch nach einer Trennung das Gefühl, dass beide Eltern weiterhin für sie da sind.Kinder brauchen Loyalität statt FrontenAus bindungsorientierter Sicht tragen Kinder immer beide Eltern in sich. Wird ein Elternteil ständig kritisiert, abgewertet oder öffentlich angegriffen, geraten Kinder häufig in einen inneren Konflikt. Sie lieben beide Eltern gleichermaßen und erleben Angriffe auf Mutter oder Vater oft auch als Angriff auf einen Teil ihrer eigenen Identität.Deshalb sollte nach einer Trennung nicht die Frage im Mittelpunkt stehen, wer Recht hat oder wer Schuld trägt. Wesentlich wichtiger ist, was Kinder in dieser Situation benötigen. Sicherheit entsteht vor allem dann, wenn Eltern trotz aller Differenzen respektvoll miteinander kommunizieren und Konflikte nicht vor den Kindern austragen.Ebenso wichtig ist, dass Kinder nicht in Auseinandersetzungen hineingezogen werden. Sie sollten weder als Vermittler noch als Vertraute oder Richter zwischen den Eltern dienen. Erwachsene brauchen eigene Wege, um Enttäuschung, Wut oder Verletzungen zu verarbeiten. Diese Gefühle sind nach einer Trennung verständlich, dürfen jedoch nicht auf die nächste Generation übertragen werden.Klare Vereinbarungen können Streit verhindernEmotionale Konflikte lassen sich durch Verträge allein nicht lösen. Dennoch können klare rechtliche und finanzielle Regelungen dazu beitragen, dass Meinungsverschiedenheiten nicht zusätzlich eskalieren. Gerade wenn Vermögen, Immobilien oder gemeinsame finanzielle Verpflichtungen im Raum stehen, schaffen frühzeitige Vereinbarungen Transparenz und reduzieren späteres Konfliktpotenzial.Ein Ehevertrag wird häufig als Ausdruck von Misstrauen verstanden. Tatsächlich kann er jedoch genau das Gegenteil bewirken. Wer bereits während einer intakten Beziehung offen über finanzielle Fragen spricht und faire Regelungen trifft, verhindert im Fall einer Trennung häufig langwierige Auseinandersetzungen. So bleibt mehr Raum, um sich auf die eigentlichen Herausforderungen zu konzentrieren - insbesondere dann, wenn gemeinsame Kinder betroffen sind.Respekt ist wichtiger als EinigkeitEine gelungene Trennung bedeutet nicht, dass Schmerz, Enttäuschung oder Trauer ausbleiben. Sie bedeutet vielmehr, dass Erwachsene Verantwortung für ihre Gefühle übernehmen und persönliche Verletzungen nicht zum Mittelpunkt des weiteren Familienlebens machen.Wenn Eltern den Paarkonflikt von ihrer gemeinsamen Verantwortung trennen, schaffen sie ein stabiles Umfeld, in dem Kinder sich weiterhin beiden Eltern verbunden fühlen können. Vollständige Harmonie ist dafür nicht erforderlich. Oft genügt bereits ein respektvoller Umgang miteinander, damit Kinder erleben, dass Mama und Papa trotz ihrer Trennung weiterhin an einem Strang ziehen. Genau darin liegt häufig die wichtigste Grundlage für eine funktionierende Patchwork-Familie - und für einen Neuanfang ohne Schlammschlacht.Über Jonathan Makkonen und Janine Förster:Jonathan Makkonen und Janine Förster sind die Gründer von Das Relationship und Experten für Paar- und Familienberatung. Makkonen ist Sozialpädagoge mit über zwölf Jahren Erfahrung in Jugendhilfe und Familienarbeit. Förster verfügt über mehr als 24 Jahre Berufspraxis als Sozialpädagogin sowie als systemische und Kinder- und Jugendtherapeutin. Gemeinsam verfolgen sie einen bindungsorientierten Ansatz zur nachhaltigen Stärkung von Beziehungen. Mehr Informationen unter: https://dasrelationship.com/Pressekontakt:Das Relationship Jonathan Makkonen und Janine Förster Coaching GbRE-Mail: info@dasrelationship.comWeb: https://dasrelationship.comOriginal-Content von: Das Relationship Jonathan Makkonen und Janine Förster Coaching GbR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182174/6348911