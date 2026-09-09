Mainz (ots) -Der Denkzettel hätte kaum größer sein können: 44 Prozent für die AfD in Sachsen-Anhalt. Die Betroffenheit bei den Regierungsparteien in Berlin ist groß - die Antworten allerdings sehr verschieden. Der Reformkurs müsse unbedingt beibehalten werden, denn er sei quasi alternativlos, so der Bundeskanzler. Die SPD dagegen will das Paket aufmachen, Härten abmildern. Und nach Baden-Württembergs grünem Ministerpräsidenten Cem Özdemir und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will nun auch CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst ein AfD-Verbot prüfen lassen. "Die Denkzettelwahl - was muss sich ändern?" ist am Donnerstag, 10. September 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Welches Signal kommt aus Sachsen-Anhalt? Wird Ulrich Siegmund Ministerpräsident? Geht es in Berlin so weiter wie bisher? Löst der Erdrutschsieg der AfD eine Koalitionskrise aus? Noch kann sich Friedrich Merz als CDU-Vorsitzender und Kanzler halten, doch wie sieht es nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin aus?Zu Gast bei Maybrit Illner sind Armin Laschet, früherer CDU-Vorsitzender und NRW-Ministerpräsident, Cem Özdemir, Ministerpräsident Baden-Württemberg, die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach und die Journalisten Robin Alexander ("Machtwechsel") und Sabine Rennefanz ("Der Spiegel").Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128) im ZDF streamen.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6348916