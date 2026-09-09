Wien (www.fondscheck.de) - Peter Peterburs, BNY Investments Branch Manager in Deutschland, verlässt den Asset Manager zum 30. November nach gut vier Jahren wieder, so die Experten von "FONDS professionell".Entsprechende Medienberichte habe die Gesellschaft auf Anfrage von "FONDS professionell" ONLINE bestätigt- nicht ohne Peterburs dabei alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Peterburs sei im Juli 2022 von Jupiter Asset Management zu BNY Investments (damals noch BNY Mellon Investment Management) gekommen und habe die Leitung des deutschen Wholesale-Geschäfts übernommen. Eine weitere Karrierestation sei BlackRock gewesen. (News vom 08.09.2026) (09.09.2026/fc/n/p) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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