Berlin (ots) -Die WELT AM SONNTAG vollzieht einen umfassenden Relaunch. Mit einer neu gedachten Themenstruktur, der weitreichendsten Titelkopf-Veränderung seit 1952 und einer beruhigten Design-Philosophie erscheint die gedruckte Sonntagszeitung in neuer Form erstmals am 12./13. September 2026.Die neue Themenstruktur:- Aufwertung der Debatte: Das Meinungsressort wird erweitert und erhält ein eigenes Buch. Das Ziel ist eine erweiterte Abbildung der Debattenvielfalt im gesellschaftlichen Diskurs.- Mehr Sonntagsgefühl: Einführung einer neuen Familienseite, die die Lebenswirklichkeiten der Leser abbildet und sich zum wöchentlichen Lese-Ritual entwickeln soll.- Neuer Themenrhythmus: Das "Panorama" rückt weiter nach vorn als bewusster Kontrapunkt zur Schwere des Politikteils. Das bisherige Ressort "Thema" wird als "Report" im hinteren Teil der Zeitung als Ort für analytische Tiefe positioniert.Das neue Logo:Die WELT AM SONNTAG vollzieht eine historische Zäsur im Titelkopf. Seit 1952 erschien die Titelzeile als weißer Schriftzug auf blauem Grund. Nun verschwindet die blaue Hintergrundfarbe: Das Logo verliert die Massivität des Balkens und setzt stattdessen auf die Leichtigkeit der WELT-Bildmarke auf weißem Grund. Neu im Titel ist zudem die der Tageszeitung entnommene Weltkugel, die erstmals bei der Sonntagsausgabe verwendet wird. Zusammen wird damit die Zusammengehörigkeit innerhalb der Printfamilie visuell verstärkt.Die neue Designphilosophie:- Mehr Ordnung: Das mit eigenen Gestaltern entwickelte Design bricht mit ablenkenden Elementen und setzt auf klare Blickführung. Auf kleinteilige Elemente wie Vitakästen bei Interviews wird zugunsten des Leseflusses verzichtet.- Ruhige Ästhetik: Ein freierer Umgang mit Spaltenbreiten, bewusst eingesetzter Weißraum und eine Reduktion der Farben beruhigen den Zeitungseindruck. Jede Seite wird von einem großformatigen, nachrichtlich starken oder emotionalen Foto getragen.- Typografie: Das Layout wird durch mehrzeilige Schmuckinitialen in der markanten Schriftart "FreightDisp Pro, Black" strukturiert. Fettere Seitenköpfe geben in der neuen Buchstruktur Orientierung.Jacques Schuster, Chefredakteur der WELT AM SONNTAG: "Unser Anspruch an Qualitätsjournalismus ist es, komplexen Sachverhalten Struktur und Ordnung zu geben. Mit der neuen WELT AM SONNTAG schaffen wir einen Rahmen, in dem sich der Leser auf unsere Recherchen und Analysen fokussieren kann. Das neue Design bringt visuelle Ruhe, die neue Themenstruktur schafft inhaltliche Orientierung. Zusammen ergibt dies Raum für das Wesentliche: herausragenden Journalismus."Mathias Sanchez, CEO der PREMIUM-GRUPPE (WELT, POLITICO und ICON): "Mit diesem Upgrade investieren wir in die Stärke unseres haptischen Premium-Produkts. Die neue WELT AM SONNTAG ist unsere Antwort auf das Bedürfnis nach mehr Fokus und Entschleunigung, nach Sonntag und mehr Wochenende. Dies ist unser Geschenk an alle, die Zeitung lieben."Pressekontakt:Kritsanarat KhunkhamDirector Communications PREMIUM-GRUPPEkritsanarat.khunkham@axelspringer.com030 2591 77608Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6348918