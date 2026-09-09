Die Siemens-Aktie zählt zur Wochenmitte mit zeitweise rund -4% zu den größeren DAX-Verlierern und fällt auf aktuell etwa 262 €. Damit ist die in meiner Analyse vom 1. September favorisierte Stabilisierung im Bereich um 275 € endgültig fehlgeschlagen. Inzwischen wurden sowohl der Aufwärtstrend als auch die wichtigen Unterstützungen bei 275,75 und 269,10 € aufgegeben. Aus ihnen werden nun Widerstände und das aktivierte Verkaufssignal eröffnet weiteres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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