Die AMD-Aktie befand sich zuletzt im Konsolidierungsmodus, nachdem sich der Kurs von Ende März bis Ende Juni annähernd verdreifacht hatte. Nun scheinen die Bullen aber wieder Blut geleckt zu haben: Am Freitag und am Dienstag ging es für das Papier um insgesamt +11% hinauf und zurück über die 500-US$-Marke. Ist das der Startschuss für die nächste Mega-Rallye? AMD hebt KI-Prognose massiv an Für neuen Rückenwind sorgen vor allem die Aussagen auf der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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