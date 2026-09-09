Die Sino-Aktie hat heute ein neues Rekordhoch bei 118 € erreicht und damit das Jahresplus auf 23 Prozent ausgebaut. Auslöser war ein Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", der zwei Dinge in den Vordergrund rückte: eine außergewöhnlich hohe Dividendenrendite und spannende Bewertungsfantasie rund um Trade Republic. 12,5 Prozent Dividendenrendite auf Rekordniveau Sino ist für die meisten Anleger ein Nischenprodukt, ein Onlinebroker für aktive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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