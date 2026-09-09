Volkswagen prüft die Motorradmarke Ducati zusammen mit zahlreichen anderen Beteiligungen im Rahmen des großen Portfolio-Reviews zur Verschlankung der Firma. Gestern nahmen die Spekulationen über einen Verkauf von Ducati zu, nachdem der Audi-Chef in einem Interview darauf zu sprechen kam. Seit dem 4. September scheint die Volkswagen Aktie mit +12% einen guten Kurs eingeschlagen zu haben. Wird es so weitergehen mit jedem neuen Restrukturierungsschritt? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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