Was am Dienstag noch nach einer Erholung aussah, war am Mittwoch schon wieder Geschichte. Rheinmetall, Renk und Hensoldt gaben ihre Vortagesgewinne praktisch komplett wieder ab. Bei Rheinmetall hatte das Plus am Dienstag noch bis zu 3,8 Prozent betragen. Einen Tag später war davon nichts mehr übrig. Rüstungsaktien unter Druck Im Handel kursiert ein simples Argument: Die Aktien seien trotz der jüngsten Verluste nach wie vor hoch bewertet. Und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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