BERLIN, Sept. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlpWalk, eine weltweit tätige Marke für "Embedded Intelligence"-Technologie, hat heute ihren ersten Auftritt auf der IFA Berlin 2026 (4.-8. September) beendet, wo ihr Hüft-Exoskelett "AlpWalk S1" bei den diesjährigen IFA Innovation Awards als Preisträger ausgezeichnet wurde. An fünf Tagen am Stand H5.2_306 stieß das Gerät auf anhaltendes Interesse bei Besuchern, Medienvertretern und Fachleuten aus der Altenpflegebranche.

AlpWalk S1 gehörte zu den interaktiveren Ständen in seiner Halle und lud die Besucher dazu ein, das Gerät auszuprobieren, anstatt es sich nur anzusehen. Das Feedback konzentrierte sich auf drei Punkte: wie schnell sich das Gehen, das Treppensteigen und das Bewältigen von Steigungen erleichterten; die Verarbeitungsqualität des Carbonrahmens; und wie natürlich sich die Passform bereits nach wenigen Minuten anfühlte.

Der AlpWalk S1 wurde zudem auf der "ShowStoppers @ IFA 2026" vorgestellt, dem offiziellen Pressempfang der IFA, der am 3. September in Halle 5.3 der Messe Berlin stattfand und an dem rund 900 Journalisten, Analysten und Content-Ersteller aus mehr als 50 Ländern teilnahmen. Das AlpWalk-Team stellte den Abend über den AlpWalk S1 und die damit verbundene Mission vor.

Diese Auszeichnung bildete den krönenden Abschluss einer Woche voller Meilensteine: AlpWalk S1 wurde bei den diesjährigen IFA Innovation Awards als Preisträger ausgezeichnet. Die Bewertung erfolgte anhand der Kriterien Innovation, technische Qualität, Benutzererfahrung und praktische Auswirkungen - genau die Maßstäbe, an denen sich AlpWalk bei der Entwicklung jedes einzelnen Produkts orientiert.

AlpWalk wurde auf der Grundlage einer einfachen Überzeugung gegründet: Das Alter sollte niemals der Grund dafür sein, dass jemand aufhört, sich zu bewegen. Laut Eurostat ist mittlerweile mehr als jeder fünfte EU-Einwohner 65 Jahre oder älter, und das US-Volkszählungsamt prognostiziert für die USA bis zum Jahr 2030 einen ähnlichen Anteil. AlpWalk ist der Ansicht, dass dieser Wandel Technologien erfordert, die die Selbstständigkeit wiederherstellen, und nicht solche, die den Verfall bewältigen - Mobilität, Qualität und Komfort, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind. Diese Philosophie war für AlpWalk auf der IFA richtungsweisend und prägt auch weiterhin die strategische Ausrichtung des Unternehmens - vom AlpWalk S1 bis hin zu den B2B-Exoskeletten, die es für den Einsatz in der Industrie, bei der Feuerwehr, im Rettungswesen und in der Logistik entwickelt.

Die Messe hat zudem neue Gespräche mit Vertriebspartnern in ganz Europa angestoßen, die AlpWalk im Zuge der Ausarbeitung seiner Markteinführungspläne für die Region fortsetzen wird. Elena Dong, Global Marketing Head bei AlpWalk, erklärte.

Über AlpWalk: AlpWalk vereint ein Forschungsteam mit globaler Perspektive und umfassenden Kompetenzen im Bereich der "Embodied Intelligence", die die gesamte Kette von der Wahrnehmung bis zur Bewegung abdecken. Das Team hat es sich zum Ziel gesetzt, das Leben der Menschen durch Technologien zu bereichern, die diese verbessern, unterstützen und schützen.

Medienkontakt:

Ansprechpartner: Dennis Bao

E-Mail: marketing@alpwalk.com

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