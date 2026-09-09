Contentstack zeigt auf der ContentCon 2026, wie globale Marken beide Zielgruppen erreichen können, während agentische KI die digitalen Erlebnisse grundlegend verändert

Wichtigste Fakten:

Die Ära der zwei Zielgruppen: Auf der ContentCon 2026 stellt Contentstack ein neues Playbook vor, das Marken dabei unterstützt, digitale Erlebnisse von Anfang an für zwei Zielgruppen zu konzipieren: für Menschen und für KI-Agenten.

Auf der ContentCon 2026 stellt Contentstack ein neues Playbook vor, das Marken dabei unterstützt, digitale Erlebnisse von Anfang an für zwei Zielgruppen zu konzipieren: für Menschen und für KI-Agenten. Agentische KI zum Anfassen inklusive Zertifizierung: In speziellen Workshops erhalten die Teilnehmer direkten Zugang zu Schulungen und einer offiziellen Zertifizierung für die Contentstack Agentic Experience Platform (AXP) und Agent OS.

In speziellen Workshops erhalten die Teilnehmer direkten Zugang zu Schulungen und einer offiziellen Zertifizierung für die Contentstack Agentic Experience Platform (AXP) und Agent OS. Enterprise-KI in der Praxis: Führungskräfte von Marken wie Verizon, TIME, Land O'Lakes, MassMutual, Volvo, ASICS und Walmart Marketplace berichten, wie sie interne Abläufe, Governance und Personalisierung neu aufstellen, um ihre Unternehmen adaptiv und KI-fähig zu machen.



AUSTIN, Texas, Sept. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contentstack, der unabhängige CMS-Pionier und Vorreiter für agentische digitale Erlebnisse, hat heute das Keynote-Programm und die zentralen Themen der ContentCon 2026 bekannt gegeben. Im Mittelpunkt steht eine grundlegende Veränderung, vor der globale Marken stehen: Digitale Erlebnisse müssen künftig gleichzeitig für Menschen und KI-Agenten konzipiert werden. Die Jahreskonferenz findet in diesem Jahr im September in Amsterdam und im Oktober in Chicago statt.

Digitale Erlebnisse für Menschen und KI: Menschen begeistern, Agenten mit Kontext versorgen

In unserer Eröffnungs-Keynote auf der ContentCon mit dem Titel "Menschen begeistern, Agenten mit Kontext versorgen" geht es darum, wie Marken digitale Erlebnisse schaffen, die Menschen überzeugen und KI-Agenten zugleich mit den Informationen und dem Kontext ausstatten, die sie benötigen, um eine Marke korrekt zu verstehen und wiederzugeben.

"Wer heute erfolgreich sein will, muss zwei völlig unterschiedliche Zielgruppen gleichzeitig erreichen: menschliche Käufer begeistern und KI-Agenten mit dem nötigen Kontext versorgen, damit sie die eigene Marke korrekt repräsentieren können", sagt Neha Sampat, Gründerin und CEO von Contentstack. "Dafür braucht es einen grundlegend neuen Umgang mit Content, Daten und Technologie. Contentstack zeigt Marken, wie sie diesen Wandel konkret umsetzen können."

Die Referenten gehen dabei einer zentralen Frage nach: Was mussten sie aufgeben, neu beginnen oder grundlegend neu denken, um in dieser neuen Ära erfolgreich zu sein? Für Contentstack begann dieser Prozess im eigenen Unternehmen - mit einem neuen Blick darauf, wie Entscheidungen getroffen werden. "Wir haben uns bewusst damit auseinandergesetzt, welche Aufgaben und Entscheidungen in unserer Organisation bei Menschen liegen sollen und welche bei Agenten", so Sampat. "Wir wollten diese Fragen zunächst für uns selbst beantworten, bevor wir von unseren Kunden und Partnern dasselbe verlangen. Heute helfen wir ihnen genau dabei: ihre Arbeitsweise neu zu gestalten, anstatt lediglich bestehende Tools auszutauschen."

Auf der ContentCon in Amsterdam und Chicago zeigen einige der weltweit führenden Marken, wie diese Neuausrichtung in der Praxis aussieht:

Michael Mraz, SVP of Product and Platform AI bei TIME, spricht darüber, wie eine Medienmarke mit 100-jähriger Geschichte KI in redaktionelle Abläufe und die Interaktion mit ihrem Publikum integriert.

Verizon zeigt mit "Page Craft", wie ein KI-gestützter Prozess die Veröffentlichung von markenkonformen Webseiten ermöglicht, ohne dass jede einzelne Seite zunächst von der Rechtsabteilung geprüft werden muss.

Land O'Lakes erläutert seinen mehrstufigen Ansatz für die Personalisierung in Echtzeit über unterschiedliche Kunden-Personas hinweg.

Volvo Cars zeigt, wie ein Code-First-Ansatz bei Content-Modellierung und Lokalisierung die Veröffentlichung in mehr als 100 Märkten unterstützt.

GetYourGuide zeigt, wie sich die Effizienz KI-gestützter Content-Erstellung mit menschlicher Kreativität verbinden lässt, damit die Marke auch bei globaler Skalierung authentisch bleibt.





Das vollständige Programm mit Sessions von Alaska Airlines, Philips, MassMutual, Walmart Marketplace, Mondelez International und Forrester finden Sie hier: Chicago, Amsterdam.

Praxisnahe Umsetzung und Branchen-Awards

Neu im diesjährigen ContentCon-Programm sind außerdem offizielle Zertifizierungssessions für die Contentstack Agentic Experience Platform (AXP) und Agent OS. Sie finden am ersten Tag der ContentCon Europe und der ContentCon US statt. In den Workshops "Become an Agentic Pioneer" erhalten die Teilnehmer einen praxisorientierten Leitfaden für die Umsetzung agentischer digitaler Erlebnisse. Darüber hinaus können sie eine offizielle Zertifizierung für die agentische KI-Plattform von Contentstack erwerben. Das Angebot ist exklusiv für ContentCon-Teilnehmer und ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

Mit den Contentstack Experience Awards (CXAs) zeichnet Contentstack auf der ContentCon 2026 außerdem herausragende Leistungen im Bereich digitaler Erlebnisse aus. Die Kategorien umfassen "World's Best Digital Experience", "Most Successful Transformation", "Best Personalization Project", "Agency Partner of the Year" und "Technology Partner of the Year". Die fünf Gewinner werden auf Contentstack.com vorgestellt und im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung auf der ContentCon US in Chicago ausgezeichnet.

Weitere Informationen zur ContentCon, zur Anmeldung und zu den Contentstack Experience Awards finden Sie unter: www.contentstack.com/contentcon.

Über Contentstack

Contentstack definiert neu, wie moderne digitale Erlebnisse gestaltet und verwaltet werden. Als Pionier der Agentic Experience Platform (AXP) vereint Contentstack strukturierte Inhalte und Marken-Governance (Content Cloud), Echtzeit-Kundendaten und Omnichannel-Personalisierung (Data Cloud) sowie autonome KI-Orchestrierung (Agent OS) in einem einheitlichen System.

Viele Unternehmen nutzen Headless-CMS oder eigenständige KI-Tools, um ihre Transformation voranzutreiben. Häufig sehen sie sich jedoch mit isolierten Systemen und manuellen Prozessen konfrontiert. Contentstack hilft Unternehmen, diese Komplexität zu überwinden. Inhalte, Daten und KI werden so miteinander verbunden, dass digitale Erlebnisse schneller bereitgestellt, einfacher verwaltet und in Echtzeit flexibler angepasst werden können.

Führende Marken wie Steve Madden, LG Electronics, Subaru of America, Dolce & Gabbana, 1-800-Flowers, Decathlon und Caesars Entertainment vertrauen auf Contentstack, um operative Reibungsverluste zu reduzieren und personalisierte, skalierbare digitale Erlebnisse zuverlässig bereitzustellen. Das Unternehmen ist bekannt für seine kundenorientierte Kultur sowie sein Engagement für die Gemeinschaften, denen es über das "Contentstack Cares"-Programm dient.

Erfahren Sie mehr unter contentstack.com und folgen Sie @Contentstack, um die neuesten Nachrichten zu erhalten.

Medienkontakt

Payton de los Cobos

Senior Manager, Earned Media & Communications

press@contentstack.com

ContentCon 2026: Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist die ContentCon 2026?

Die ContentCon 2026 ist das zentrale Event von Contentstack für Führungskräfte aus dem Digitalbereich, Marketingverantwortliche, Entwickler und Technologieinnovatoren. Unter dem Motto "From here to agentic: Your roadmap for an adaptive brand" bringt die Veranstaltung Praxisbeispiele führender Marken, konkrete Handlungsempfehlungen und technische Workshops zusammen. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, digitale Erlebnisse gleichermaßen für Menschen und KI zu entwickeln.

Wann und wo findet die Veranstaltung statt?

Contentstack veranstaltet in diesem Jahr zwei Events:

ContentCon Europe: 30. September bis 1. Oktober 2026 im Circa in Amsterdam, Niederlande.

ContentCon US: 27. bis 28. Oktober 2026 im Convene Willis Tower in Chicago, Illinois.

Was steht am ersten und am zweiten Tag auf dem Programm?

Tag 1: Der erste Tag steht im Zeichen des Partnerprogramms, des Networkings und unserer "Become an Agentic Pioneer"-Workshops. Dort können Sie praxisnah mit den Technologien arbeiten und eine offizielle Zertifizierung für Contentstack AXP und Agent OS erwerben.

Tag 2: Der zweite Tag bildet das vollständige Konferenzprogramm mit Keynotes von Kunden, Podiumsdiskussionen und praxisorientierten Breakout-Sessions.

Welche Breakout-Tracks gibt es am zweiten Tag?

Sie wählen selbst den Track, der am besten zu Ihrer täglichen Arbeit passt:

Drivers: Für Marketingverantwortliche und Führungskräfte, die sich im agentischen Zeitalter mit Strategie, Markenpositionierung und Kundenbindung beschäftigen.

Builders: Für Verantwortliche aus Web, IT und Operations, die an digitaler Architektur und der Skalierung interaktiver Erlebnisse arbeiten.

Developer Labs: Praxisnahe technische Sessions, in denen Entwickler lernen, wie sie mit Contentstack AXP personalisierte, datenbasierte Erlebnisse in Echtzeit entwickeln.





Was kostet die Teilnahme?

ContentCon Europe: Bei vorheriger Anmeldung kostenlos.

ContentCon US: Standardtickets kosten 895 US-Dollar.

Was sind die Contentstack Experience Awards?

Mit den CXAs würdigt Contentstack Teams, die herausragende Leistungen in den Bereichen digitale Transformation, Personalisierung und Innovation gemeinsam mit Partnern erbringen. Fünf Gewinner aus aller Welt werden auf Contentstack.com vorgestellt und im Rahmen der ContentCon US in Chicago live auf der Bühne ausgezeichnet.

Wo kann ich mich anmelden oder mich für einen Award bewerben?

Unter www.contentstack.com/contentcon können Sie sich für eine der beiden Veranstaltungen anmelden, das Referentenprogramm ansehen oder Ihre Bewerbung für einen Award einreichen.

Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/292fd67d-7f8d-4405-af13-d665e915ad9a