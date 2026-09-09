Berlin (ots) -Terminhinweis zur Gerichtsverhandlung und Bildaktion16. September 2026 in LeipzigNationales Luftreinhalteprogramm: Bundesverwaltungsgericht verhandelt Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen die BundesregierungWird die Bundesregierung auf Druck der Deutschen Umwelthilfe (DUH) endlich verpflichtet, ein wirksames nationales Luftreinhalteprogramm aufzustellen? Am 16. September wird vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig die Revision der Bundesregierung zur Klage der DUH wegen zu hoher Luftschadstoffemissionen in letzter Instanz verhandelt. Im Erfolgsfall muss die Bundesregierung das Nationale Luftreinhalteprogramm mit wirksamen Maßnahmen nachbessern, mit denen der Ausstoß von Ammoniak, Stickstoffoxiden, Feinstaub und Co. bundesweit reduziert wird.Die DUH wirft der Bundesregierung vor, gegen die Europäische Richtlinie zur Reduktion nationaler Emissionen bestimmter Luftschadstoffe (NEC-Richtline 2016/2284/EU) zu verstoßen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) hatte die Bundesregierung wegen zu hoher Luftschadstoffemissionen vor zwei Jahren dazu verurteilt, ein geeignetes nationales Luftreinhalteprogramm zu verabschieden und die diesem zugrunde gelegten Prognosen und Maßnahmen zu aktualisieren. Das BVerwG soll nun über den Revisionsantrag der Bundesregierung entscheiden, ob das OVG mit seinem Urteil rechtsfehlerhaft entschieden hat. Die Bundesregierung stellt zudem den Antrag, dass die Auslegung des OVG im Urteil aus dem Jahr 2024 zur Prüfung beim Europäischen Gerichtshof vorgelegt werden soll.Die Verhandlung beginnt um 9 Uhr und ist öffentlich. Für eine bildstarke Aktion sorgt die DUH mit einem überdimensionalen aufblasbaren Fahrzeug vor dem Gericht. Die Protestaktion beginnt um 8 Uhr, DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch steht zudem ab 8.15 Uhr vor Ort für Interviews zur Verfügung. Für die Vermittlung und Rückfragen wenden Sie sich gern an den DUH-Newsroom.Teilnehmende:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH- Dr. Caroline Douhaire, Rechtsanwältin Geulen & Klinger- Remo Klinger, Rechtsanwalt Geulen & KlingerDatum:Mittwoch, 16. September 2026 um 8 Uhr mit bildstarker Aktion und 9 Uhr VerhandlungOrt:Bundesverwaltungsgericht, Simsonplatz 1, 04107 LeipzigPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6348961