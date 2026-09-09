DJ MÄRKTE USA/Börse wohl von Ölpreisen und Zolleskalation belastet

DOW JONES--Nach den Vortagesabgaben dürfte die Wall Street am Mittwoch weiter im Verlustmodus operieren. Allerdings deutet der Aktienterminmarkt nur eine etwas leichtere Eröffnung am Kassamarkt an. Angesichts des negativen Börsenumfelds halten sich die US-Börsen damit recht wacker. Denn zum einen marschieren die Ölpreise unaufhaltsam weiter nach oben - die europäische Sorte Brent hat die Marke von 100 Dollar pro Fass übersprungen. Die USA und der Iran überziehen sich weiter gegenseitig mit Militärschlägen. Die USA sollen fünf iranische Tanker in der Straße von Hormus zerstört haben. Die Ölpreisrally befeuert Inflationssorgen und treibt in der Folge die Kreditkosten in die Höhe. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen klettert über die Marke von 4,80 Prozent.

"Die Märkte scheinen diese Woche auf der Stelle zu treten, da steigende Energiepreise die Risikobereitschaft dämpfen", befindet Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Die Inflation steht derzeit im Fokus mit der Veröffentlichung von Preisdaten am Donnerstag und Freitag. Zum anderen eskaliert der Zollstreit zwischen den USA und Kanada. US-Präsident Donald Trump hat Dekrete unterzeichnet, um den Import vieler Milchprodukte, alkoholischer Getränke und Motorräder aus Kanada in drei Wochen zu unterbinden. Damit reagierte er auf kanadische Gegenzölle auf US-Importe, die zuvor in Kraft getreten sind. Trump änderte zudem den Umfang einiger bestehender Zölle auf kanadische Produkte. Die Auswirkungen auf betroffene Branchen könnten ruinös ausfallen, sollten sie tatsächlich in Kraft treten.

Am Anleihemarkt steigt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen befeuert von Inflationssorgen auf knapp 4,81 Prozent. Trotz hoher Anleiherenditen gibt der Dollar-Index um 0,2 Prozent nach. Die USA hätten bisher davon profitiert, dass sowohl der Dollar als auch ihre Staatsanleihen ungeachtet fiskalischer Bedenken als sichere Häfen gelten. Dies könnte sich nun aber ändern, warnt Analystin Ingvild Borgen von DNB Asset Management. Der Euro legt dagegen zu - gestützt von der Erwartung einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die Europäische Zentralbank am Donnerstag.

Der Goldpreis steigt um 1,0 Prozent auf 4.397 Dollar pro Feinunze trotz gestiegener Marktzinsen. Die Dollar-Schwäche stützt. "Handelshemmnisse und geopolitische Verwerfungen können das Edelmetall stützen, da Anleger nach defensiven Vermögenswerten suchen (...)", erläutert Analyst Naeem Aslam von Zaye Capital Markets.

Unter den Einzelaktien verlieren Apple vorbörslich 0,3 Prozent und zeigen sich damit widerstandsfähig gegenüber anziehenden Marktzinsen. Der Technologiegigant plant auf seiner jährlichen Produktveranstaltung im späten Geschäft die Vorstellung neuer Geräte. Erwartet wird die Präsentation eines faltbaren Mobiltelefons.

Chewy sinken um 1,6 Prozent. Der Einzelhändler für Haustierbedarf hat Gewinn und Umsatz im Quartal gesteigert und die Erwartungen getroffen. Allerdings drückt die Inflation die Budgets der Konsumenten und damit auch die Kurse der Sektorwerte. Casey's General Stores meldete im ersten Quartal ein verlangsamtes Wachstum der flächenbereinigten Umsätze. Der Kurs bricht um 11 Prozent ein. Chime Financial hat den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Zudem schluckt das Finanzunternehmen Stride Bank für 590 Millionen Dollar. Die Aktie springt um 10 Prozent nach oben. Servicetitan prognostiziert für das dritte Quartal einen Umsatz unter Markterwartungen, die Titel brechen um 19,4 Prozent ein. Braze stürzen um 10,9 Prozent ab nach Bekanntgabe eines Gewinnausblicks unter den Erwartungen der Analysten.

=== US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,42 +0,02 4,43 4,39 5 Jahre 4,59 +0,02 4,59 4,56 10 Jahre 4,81 +0,00 4,81 4,79 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:45 Uhr EUR/USD 1,1651 +0,2 0,0028 1,1623 1,1627 EUR/JPY 178,65 -0,2 -0,3300 178,98 179,2900 EUR/CHF 0,94 -0,1 -0,0006 0,9406 0,9406 EUR/GBP 0,8592 +0,1 0,0010 0,8582 0,8586 USD/JPY 153,31 -0,4 -0,6500 153,96 154,1900 GBP/USD 1,3559 +0,2 0,0022 1,3537 1,3540 USD/CNY 6,7077 -0,0 -0,0028 6,7105 6,7105 USD/CNH 6,7039 -0,0 -0,0020 6,7059 6,7068 AUS/USD 0,7223 +0,1 0,0010 0,7213 0,7219 Bitcoin/USD 79.357,88 +1,1 869,00 78.488,88 78.717,19 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 95,75 +2,9 2,72 93,03 Brent/ICE 100,76 +2,9 2,84 97,92 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.396,66 +1,0 42,47 4.354,19 Silber 66,06 +0,5 0,30 65,75 Platin 1.852,47 +2,1 38,90 1.813,57 (Angaben ohne Gewähr) ===

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