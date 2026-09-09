Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - VanEck listet den VanEck Agribusiness UCITS ETF (ISIN IE000GLK5XXX/ WKN A42JH4) an der Deutschen Börse, so VanEck in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der ETF investiert weltweit in rund 50 Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion - von Saatgut, Düngemitteln und Landmaschinen über Tiergesundheit und Aquakultur bis hin zu Anbau, Landwirtschaft und Handel mit Agrarprodukten. Berücksichtigt werden dabei Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes in der Agrarwirtschaft erzielen. Damit geht der ETF über ein traditionelles Engagement in Agrarrohstoffen hinaus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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