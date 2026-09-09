Der GDV hat die jährliche Regionalstatistik für die 413 deutschen Zulassungsbezirke veröffentlicht. Anders als für die große Mehrheit ändern sich für fast zehn Millionen Autofahrer die Regionalklassen in der Kfz-Haftpflicht. Für 4,8 Millionen aus 46 Bezirken steigen sie. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) hat die Neuberechnung der Regionalklassen für die 413 deutschen Zulassungsbezirken bekannt gegeben. Es gibt für die Kfz-Haftpflichtversicherung sowie für die Voll- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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