Die Märkte halten den Atem an - denn was die EZB heute entscheidet, könnte die Richtung für Europas Börsen vorgeben.Der Donnerstag gehört der Europäischen Zentralbank: Um 14:15 Uhr verkündet die EZB ihren Zinsentscheid, kurz darauf folgt die mit Spannung erwartete Pressekonferenz - für Anleger auf beiden Seiten des Atlantiks ein richtungsweisender Moment. Nach Börsenschluss in den USA rückt Adobe in den Fokus: Der Softwareriese legt seine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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