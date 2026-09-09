Bessent warnt Devisenhändler vor Wetten gegen den Yen: "I am the house now." Was bedeutet das? Nach der gemeinsamen US-japanischen Yen-Intervention Ende Juli signalisiert Bessent, dass er sich offensichtlich immer enger mit Tokio abstimmt. Ein schwacher Yen wird nicht mehr geduldet, ein schwacher Dollar schon. Folge: Yen-Carry-Trades können bei einer weiteren Aufwertung unter deutlichen Druck geraten. Das passt in unser Szenario einer Herbst-Korrektur.
Im Sommer 2024 war die Sachlage ähnlich mit deutlicher Dollarabwertung gegen den Yen und Kapriolen an den Börsen.
Volker Schulz
Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe https://www.bernecker.info/
Im Sommer 2024 war die Sachlage ähnlich mit deutlicher Dollarabwertung gegen den Yen und Kapriolen an den Börsen.
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