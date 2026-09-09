Traditionell lädt die Börsianer-Redaktion zum gemeinsamen Dinner - und diesmal waren auch drei der vier Auslandskorrespondenten dem Ruf nach Wien gefolgt. Einer davon: Oliver Stock, der aus Frankfurt und Düsseldorf berichtet. Er analysierte die Nachwirkungen des AfD-Wahlerfolgs in Sachsen-Anhalt auf Wirtschaft und Gesellschaft. Der Aufstieg der Rechtsaußen-Partei hat dort bekanntlich auch viel mit der Krise der traditionellen Konservativen zu tun.Nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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