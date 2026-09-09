Airbus liefert im August weniger Jets aus als erwartet, Schuld ist ein Werkzeugproblem bei der A330. Die DZ Bank bleibt bei ihrer Kaufempfehlung und sieht das Jahresziel von 870 Fliegern weiter in Reichweite. Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat im August spürbar weniger Flugzeuge ausgeliefert als im Vorjahr. Der europäische Flugzeugbauer übergab seinen Kunden insgesamt 57 Maschinen, davon 53 aus der Single-Aisle-Familie und vier Großraumflieger. Das entspricht einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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