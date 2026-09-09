EQS-News: PLAYipp / Schlagwort(e): Joint Venture

PLAYipp und PADS4 bündeln ihre Kräfte, um eine neue europäische Kraft in der KI-gestützten Digital-Signage-Lösung aufzubauen



09.09.2026 / 16:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



STOCKHOLM, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- Organisationen überall verlangen mehr von ihren Bildschirmen. Was früher eine Anzeigetafel war, muss jetzt Live-Daten aus den Operationen ziehen, Menschen durch Gebäude führen und Tausende von Standorten konsistent halten. Nur wenige tun alles, und noch weniger über die Grenzen hinweg. PLAYipp und PADS4 bündeln ihre Kräfte, um das zu ändern. Unterstützt durch den nordischen B2B-Software-Investor Monterro bilden die beiden Unternehmen eine der größten unabhängigen Digital Signage-Software-Gruppen in Europa, die mehr als 6.500 Organisationen in über 75 Ländern durch mehrere hundert Wiederverkäufer und Integratoren bedient. Zwei Unternehmen mit sich ergänzenden Stärken PLAYipp bedient über 4.000 Organisationen, darunter große Unternehmen und Einrichtungen des öffentlichen Sektors, hauptsächlich in den nordischen Ländern. Einfach zu bedienen ist die Grundlinie. Der Unterschied ist KI, die Mitteilungen, HR und lokalen Redakteuren eine Plattform bietet, die mit ihnen intelligenter wird. PADS4 ist dafür bekannt, wie weit es mit Daten gehen kann. Die hardwareunabhängige Enterprise-Plattform bietet nahtlose Digital-Signage-Lösungen und verwandelt Echtzeitdaten in intelligente und dynamische visuelle Erlebnisse. Von intelligenten Arbeitsplätzen bis hin zu Passagierinformationen, von Produktionslinien bis hin zu Einzelhandelsgeschäften unterstützt PADS4 unternehmenskritische Umgebungen, darunter mehr als 100 Flughäfen "Unsere Kunden wollen Auswirkungen aus ihrer Kommunikation, und sie erwarten, dass es einfach ist, dorthin zu gelangen. PADS4 bringt echte Stärke in großen und komplexen Umgebungen. Sehr wenige Unternehmen können beides anbieten. Zusammen können wir das", sagt Henrik Mazzanti, CEO von PLAYipp. Internationale Reichweite, Europäische Stiftungen Die Gruppe bedient Kunden und Partner auf den 7 Kontinenten, in Flughäfen, Büros, Fabriken, Einzelhandel und mehr. Gemeinsam zielen PLAYipp und PADS4 darauf ab, eine führende europäische Digital-Signage-Software-Gruppe mit dem Maßstab, dem Fachwissen und der internationalen Reichweite aufzubauen, um weltweit zu konkurrieren. "Durch die Zusammenarbeit mit PLAYipp stärken wir unsere europäische Basis und beschleunigen gleichzeitig unsere globalen Ambitionen. Zusammen mit PLAYipp haben wir die Möglichkeit, eine stärkere und innovativere Softwaregruppe aufzubauen, um unsere Position als internationaler Marktführer zu stärken", sagt Philippe Bonnargent, CEO von PADS4. Was das für Kunden und Partner bedeutet Das Ziel ist ein stärkeres Angebot, das auf den Stärken beider Unternehmen aufbaut und die SaaS- und KI-Kompetenzen von PLAYipp mit der umfassenden Expertise von PADS4 im Bereich Daten und Unternehmenslösungen verbindet. Details werden in den kommenden Monaten folgen. Cloud ist die Richtung, und On-Premise bleibt für Organisationen verfügbar, die es brauchen. Ein größeres Produktteam und mehr Investitionskapazität bedeuten einen schnelleren Fortschritt bei der Umsetzung von Kundenwünschen und ein breiteres Portfolio, das Partner anbieten können. In der Zwischenzeit bleibt alles, wo es ist. Dieselben Plattformen, dieselben Verträge, dieselben Supportteams und Kontakte. Fragen richten Sie sich an Ihren üblichen PLAYipp- oder PADS4-Kontakt. Informationen zu PLAYipp PLAYipp hilft über 4.000 Organisationen dabei, ihre Displays präzise, relevant und mühelos zu verwalten. Unsere Digital-Signage-Plattform verbindet sich mit den bereits verwendeten Tools, Intranets, BI-Systemen, Kalendern und mehr, so dass Informationen ohne manuelle Arbeit aktuell bleiben. 2006 mit Niederlassungen in Schweden und Norwegen gegründet, arbeiten wir mit einem umfangreichen Partnernetzwerk in ganz Europa zusammen, um zuverlässige, lokal unterstützte Lösungen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.playipp.com Informationen zu PADS4 PADS4 ist eine globale Unternehmenssoftwareplattform, die nahtlose Digital-Signage-Lösungen bietet, indem sie Menschen, Inhalte und Daten miteinander verbindet. Mit über 30 Jahren Erfahrung unterstützt PADS4 Organisationen weltweit in den Bereichen Flughäfen und FIDS, Fabriken, Unternehmens- und Smart-Arbeitsplätze, Wayfinding, Einzelhandel und Bildung. Die Hardware-agnostische Plattform unterstützt komplexe, datengesteuerte Umgebungen über ein globales Netzwerk zertifizierter Partner. Pressekontakt Jenny Westerberg, CMO PLAYipp, jenny.westerberg@playipp.com , +46 701407140, Henrik Mazzanti, CEO PLAYipp, henrik.mazzanti@playipp.com , +46 (0)70-486 78 76 View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/playipp-und-pads4-bundeln-ihre-krafte-um-eine-neue-europaische-kraft-in-der-ki-gestutzten-digital-signage-losung-aufzubauen-302873936.html



09.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News