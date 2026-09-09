Schwerin / Stuttgart (ots) -Das kam gerade zur rechten Zeit: Ulrich "Uli" Durst (59) aus Ostfildern bei Stuttgart hat mit seinem Los bei der Omaze Hauslotterie eine Poolvilla am Plauer See in der Mecklenburgischen Seenplatte gewonnen - ein Glücksfall für ihn und seine Frau Carmen (60). Der Gesamtwert beträgt rund 2,5 Millionen Euro inklusive 100.000 Euro Starthilfe.Der Gewinn bedeutet für die beiden weit mehr als nur materielles Glück: Erst vor zwei Monaten waren sie Opfer eines Betrugs geworden, bei dem das Bankkonto des Paares manipuliert wurde. Betrüger erstellten eine virtuelle EC-Karte und hoben binnen vier Tagen rund 15.000 Euro vom Konto des Paares in verschiedenen Supermärkten ab. Das Ereignis belastete das Ehepaar stark.Als dann das Omaze Team vor der Haustür des Paares stand, konnte Uli Durst zunächst kaum glauben, dass ausgerechnet ihm dieses Glück widerfährt, denn der Schreck saß noch tief. Entsprechend groß war zunächst die Skepsis, ob es sich bei der Nachricht von Omaze nicht ebenfalls um einen Betrugsversuch handelt. "Endlich Glück!", sagt Uli über den Moment, in dem klar wurde, dass das Haus tatsächlich ihm und Carmen gehört.Vom Elternhaus zum eigenen Traum am WasserVor sieben Jahren übernahm Uli Durst das Elternhaus und zahlte seine Geschwister aus. Dafür nahm er ein Darlehen auf, das er seither tilgt. Beruflich blickt der gelernte Metzger auf rund 40 Jahre in der Fleischbranche zurück: In den vergangenen Jahren hatte er auch hier mit viel Ungewissheit zu kämpfen, als sein Arbeitgeber in eine wirtschaftliche Schieflage geriet und sich der Fleischereibetrieb stark verkleinern musste. Zuhause haben sich Uli und Carmen ein enges soziales Netz aufgebaut - eine der größten Konstanten in ihrem Leben. Familie und gute Freunde, die schon jetzt fest vorhaben, das neue Haus am Plauer See zu besuchen. "Je älter man wird, desto wichtiger wird uns das soziale Umfeld", sagt das Paar.Der Omaze-Gewinn bedeutet für das Paar: einen großen Schritt näher an die ersehnte Schuldenfreiheit - und ein zweites, ganz eigenes Zuhause in einer Region, die beide längst ins Herz geschlossen haben. Denn die Mecklenburgische Seenplatte ist für Uli und Carmen kein unbekanntes Terrain. Sie waren bereits dreimal dort, sind gemeinsam Kanu gefahren, und auf dem Segelboot fühlen sich beide wohl. "Wir wollten schon immer am See wohnen", sagt Uli Durst. Das Haus am Plauer See war von Anfang an sein klarer Favorit.Panorama-Pool, Kamado-Grill und Blick bis zum HorizontWas Uli und Carmen gewonnen haben, ist keine gewöhnliche Immobilie. Die moderne Luxusvilla in Alt Schwerin verbindet auf 250 Quadratmetern Wohnfläche klare, zeitgenössische Architektur mit einer erhöhten Terrasse und einem Panorama-Pool mit Blick über den Plauer See. Zur Ausstattung gehören zwei Schlafzimmer, ein lichtdurchflutetes Wohnzimmer mit bodentiefen Fenstern, eine offene Küche mit zentraler Kochinsel, ein Bad mit freistehender Wanne und spa-artiger Atmosphäre sowie ein Arbeitszimmer mit Blick ins Grüne. Auf der Terrasse steht außerdem ein hochwertiger Kamado-Grill - für den gelernten Fleischer natürlich ein besonderes Detail. Das Grundstück ist rund 2.000 Quadratmeter groß, die Villa erfüllt die Energieeffizienzklasse A+ und ist komplett eingerichtet, von der Küchenausstattung bis zu den Poolliegen.Ein fester Plan steht noch nicht: Zunächst wollen Uli und Carmen ankommen und das Haus in Ruhe kennenlernen; eine Vermietung schließen sie dabei nicht aus.Rückkehr an den Ort, an dem alles begannDer Standort der Villa ist für Omaze auch symbolisch: Genau ein Jahr nach der allerersten Omaze Hausverlosung in Deutschland kehrt das Unternehmen mit dieser Immobilie an denselben Ort zurück: Plau am See. Damaliger Gewinner war Burak B. "Was Uli und Carmen erlebt haben, ist genau die Art von Kontrast, für die Omaze steht", sagt Georg Hesse, Deutschland-Chef von Omaze. "Ein Betrug hat ihnen das Vertrauen genommen und sie in eine finanziell schwierige Lage gebracht. Jetzt bekommen sie die Chance, in einer Region, die sie schon lange lieben, ganz neu durchzustarten und den Weg in die Schuldenfreiheit zu Ende zu gehen. Genau dafür wollen wir mit Omaze da sein."Rekordsumme: 1.205.000 Euro für treffpunkt vereinAus der Verlosung der Poolvilla am Plauer See gehen nicht nur Uli und Carmen hervor. Eine Initiative der Philipp Lahm Stiftung, treffpunkt verein, kann sich über Fördermittel in Höhe von 1.205.000 Euro freuen. Die Initiative stärkt Ehrenamtliche in Vereinen durch Förderprogramme, Wissensangebote und Dialogformate, damit Vereine auch künftig Orte der Begegnung und des Zusammenhalts bleiben. Auch Philipp Lahm, DFB-Ehrenspielführer und Botschafter der Verlosung, kennt das Haus aus eigener Anschauung: "Über die Summe in Höhe von 1,2 Millionen Euro aus der Partnerschaft freue ich mich sehr, denn damit können wir noch mehr Vereine und die Menschen dahinter stärken. Im Vereinsheim und auf dem Platz entsteht Gemeinschaft, die im Alltag spürbar ist. Rund 600.000 Vereine gibt es in Deutschland, getragen vom Engagement Ehrenamtlicher. Mit meiner Initiative treffpunkt verein stärken wir ihre Arbeit durch Förderung und Wissen und machen ihre Leistung sichtbar. Danke an Omaze und an alle, die mitgemacht haben, um das Vereinsleben in Deutschland zu stärken".Über OmazeOmaze ist eine staatlich lizenzierte Lotterie mit gesellschaftlichem Impact, die Häuser-, Auto- und Geldgewinne mit einer guten Sache verbindet. Gegründet 2012, ist Omaze seit 2025 auch in Deutschland aktiv. Die Omaze Community hat weltweit bereits mehr als 200 Millionen Euro für wohltätige Zwecke gesammelt und mehr als 150 Millionen Euro an Preisen vergeben - von Häusern und Autos bis zu Geldpreisen. Teilnehmende kaufen Lose ab ca. 10 Euro. In Deutschland ist Omaze als zugelassene Soziallotterie tätig und unterliegt der Aufsicht der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL); Gewinnermittlungen finden unter notarieller Aufsicht statt. Lose und weitere Informationen unter www.omaze.de.Link zum BildmaterialOmaze Bildmaterial Plauer See (https://storymachinegmbh-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/wendy_zou_storymachine_de/IgDcsxyG_EI3TY--0_sIRLHvAWDw1BasSo-9tOb2ymqxwxo?e=TzF01R)Link zum VideomaterialOmaze Videomaterial Plauer See (https://storymachinegmbh-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/wendy_zou_storymachine_de/IQAEzSG0DHwMS5A05767r7niAXCTMPhP1H52Dv0JNc6eIqU?e=J9sg2K)Pressekontakt:Bitte per E-Mail:omazepr@storymachine.deOriginal-Content von: Omaze, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179986/6349041