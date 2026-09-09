Osnabrück (ots) -Die NOZ/mh:n-Gruppe erweitert ihre Berichterstattung zur Kommunalwahl 2026 in Niedersachsen. Ein KI-gestützter Wahl-Bot und Podiumsdiskussionen im Livestream bieten Wählerinnen und Wählern eine fundierte Orientierungshilfe.Zur heißen Phase vor den Kommunalwahlen am 13. September stellt die Redaktion von noz innovative Formate bereit, um den demokratischen Meinungsbildungsprozess in der Region zu unterstützen. Herzstück der digitalen Offensive ist der neue noz-Wahl-Bot, der direkt in die Wahl-Berichterstattung auf noz.de und in der App noz News eingebunden ist. Ergänzt wird das digitale Informationsangebot durch eine Serie von Podiumsdiskussionen mit den Direktkandidierenden der Bürgermeister- und Landratswahlen, die live auf noz.de gestreamt werden."Unser Anspruch ist es, Orientierung zu bieten und verlässlichen, vielfältigen Journalismus in zeitgemäße Formate zu übersetzen", sagt Chefredakteurin Louisa Riepe. "Für uns bedeutet das: Zuhören, Dialog ermöglichen und Themen konsequent aus einer 360°-Perspektive beleuchten. Mit der Kombination aus einer maßgeschneiderten KI-Anwendung und persönlichem Austausch schaffen wir Transparenz bei komplexen Themen liefern Antworten dort, wo sie gebraucht werden, und eine fundierte Meinungsbildung zu unterstützen."noz-Wahl-BotDer noz-Wahl-Bot basiert auf dem hauseigenen KI-System frag noz. Er greift ausschließlich auf die redaktionelle Berichterstattung von noz sowie auf standardisierte Fragebögen der Redaktion zurück, die von der großen Mehrheit der Kandidatinnen und Kandidaten beantwortet wurden. Eine automatisierte Prüfung via LLM-as-a-Judge garantiert Neutralität und schließt Halluzinationen oder unbegründete Erfindungen aus."Wir haben mit dem Wahl-Bot eine vertrauenswürdige, lokale Alternative zu allgemein trainierten KI-Modellen geschaffen", sagt David Pinzauti, Senior Produktmanager KI. "Der Vorteil liegt in den verlässlichen lokalen Quellen und der gezielten Optimierung für die Kommunalwahl. Wir verbinden technologische Innovation mit Lokaler Verlässlichkeit und schaffen so einen sicheren Mehrwert für die Menschen in der Region."Livestreams vom PodiumNeben dem digitalen Assistenten setzt noz gezielt auf das persönliche Zusammentreffen. Im Rahmen von insgesamt 17 Podiumsdiskussionen können Bürgerinnen und Bürger die Direktkandidierenden live erleben. Sämtliche Veranstaltungen werden hochauflösend per Livestream übertragen und multimedial aufbereitet. "Die Resonanz zeigt, wie groß das Interesse an diesen Formaten ist. Unsere Streams erzielen im Schnitt rund 230 Stunden Mediatime, die Spitze lag bei über 1.000 Stunden", betont Benjamin Beutler, Teamleiter der Content Unit Foto/Video. "Wer nicht die Zeit oder Mobilität hat, vor Ort dabei zu sein, verfolgt die Debatte bequem auf dem mobilen Endgerät."Außerdem stellen die Redaktionsteams in einer großen Gemeinschaftsleistung die Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Wahlkreisen online und in den jeweiligen Lokalausgaben ausführlich vor. Dabei werden die zentralen Wahlkampfthemen konsequent aus der Perspektive der Leserinnen und Leser beleuchtet. Grundlage bildet eine umfassende Leserumfrage zu den drängendsten Problemen vor Ort. Die Ergebnisse dieser Befragung fließen direkt in die Berichterstattung ein. So gibt nicht die Parteipolitik die Themen vor, sondern das, was die Menschen vor Ort bewegt. Am Wahlabend folgt schließlich die detaillierte Analyse aller Ergebnisse.KI in den RedaktionenDie Unternehmensgruppe NOZ/mh:n arbeitet seit anderthalb Jahren konsequent mit KI in den Redaktionen, damit die Redakteure das umsetzen können, was die KI nicht kann: Räume für persönliche Begegnungen schaffen und Menschen vor Ort zusammenbringen. Die Redaktionskolleginnen und -kollegen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (shz) begleiten die Maßnahmen engmaschig, um wertvolle Learnings und technische Blaupausen für die dortigen Landtagswahlen 2027 zu gewinnen.Pressekontakt:Salloa LangeLeitung Gruppenkommunikation NOZ/mh:n MEDIENE-Mail: salloa.lange@noz.deTel: 0171 - 5293 355Original-Content von: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179965/6349040