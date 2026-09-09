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WH SelfInvest
09.09.2026 16:50 Uhr
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Mit Daytrading verdienen - So funktioniert's - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr

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Viele Daytrader verlieren Geld, weil sie Marktbewegungen falsch deuten und entscheidende Preisbereiche übersehen.

In diesem Webinar zeigt Dr. Daniel Sinnig, wie Liquidity-Zonen helfen können, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche im Chart zu erkennen.

Lernen Sie, wo sich institutionelle Liquidität sammelt und wie Sie diese Zonen nutzen können, um präzisere Einstiege und bessere Trading-Entscheidungen zu treffen.

Mittwoch, 09.09.26, 18:00 Uhr

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Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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