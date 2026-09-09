Die Eskalation im Nahen Osten sorgt für einen Sprung des Ölpreises über 100 Dollar und so für steigende Nervosität auf dem Börsenparkett. Insbesondere bei den Aktien aus zyklischen Branchen haben die Anleger heute auf den Verkaufsknopf und damit den DAX tief in die Verlustzone gedrückt. Die Marke von 26 000 Punkten scheint weiter entfernt denn je. Jetzt geht es erst einmal darum, Stabilität zurückzugewinnen. Der Preis der Nordseesorte Brent steigt unaufhörlich weiter und zeigt keinerlei Anzeichen für Schwäche.

In diesem Umfeld besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, morgen deutliche und warnende Worte zur zukünftigen Zinspolitik findet, die weiteren Verkaufsdruck erzeugen. Derzeit preist der Markt zwei Leitzinserhöhungen in diesem Jahr ein. Sollte die EZB jedoch weitreichendere Inflationsrisiken erkennen und diese im Vorfeld bekämpfen wollen, kann sich der Aufwärtstrend in den Leitzinsen über den Jahreswechsel ausdehnen. Der gegenüber dem US-Dollar steigende Euro sendet bereits einige Signale in diese Richtung.

Außerdem schiebt sich so langsam ein weiteres Megaevent in die Wahrnehmung der Börsianer. Am großen Verfallstermin an den Terminbörsen am Freitag kommender Woche wird allein in den USA mit einem Volumen im Optionsbereich von rund sechs Billionen US-Dollar gerechnet. Das entspricht in etwa 35 Prozent aller ausstehenden Optionsgeschäfte und setzt die Rekordserie aus dem Juni fort. Historisch betrachtet liegt das durchschnittliche Nominalvolumen im September im Bereich zwischen vier und fünf Billionen US-Dollar.

Die Investoren bleiben auch deshalb an den Seitenlinien und überlassen den Verkäufern das Feld. Die erneute Eskalation im Nahen Osten und die damit verbundenen Unsicherheiten rund um die Straße von Hormus ergeben derzeit kein angenehmes Investitionsumfeld. Daher verwundert es nicht weiter, dass auch der DAX den Rückwärtsgang eingelegt hat und trotz der positiveren Konjunkturperspektiven für Deutschland keine Fans findet.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

