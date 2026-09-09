ROUNDUP 2: Merz attackiert AfD scharf - Weidel sieht Koalition am Ende

BERLIN - Drei Tage nach dem haushohen Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Partei im Bundestag scharf attackiert. Er warf der Partei in der Generaldebatte zum Haushalt unter anderem "Verachtung unserer demokratischen Institutionen" und eine "permanente Herabsetzung der Repräsentanten unseres Staates" vor. "Sie wollen unser Land destabilisieren", sagte der CDU-Chef.

ROUNDUP/US-Zollstreit mit Kanada: Deutsche Wirtschaft sieht Chancen

BERLIN - Der Zollstreit zwischen der Trump-Regierung und Kanada eskaliert - und Deutschland und Europa könnten Gewinner sein. Das zumindest hoffen Wirtschaftsverbände, die neue Geschäftschancen mit Kanada wittern. Sie sehen das Potenzial, den bisher eher überschaubaren Handel zwischen Deutschland und Kanada zu stärken und die strategischen Beziehungen auszubauen - etwa bei kritischen Rohstoffen.

China-Schock - Öffentliche Aufträge sollen in EU bleiben

BRÜSSEL - Im wirtschaftlichen Wettstreit mit China schlägt die EU-Kommission ein neues Regelwerk für die Ausstattung von Schulen, Straßenbau und andere Fälle der öffentlichen Beschaffung vor. Viele kommunale Behörden nutzten bereits existierende Möglichkeiten nicht, bei der Vergabe europäische Aufträge zu bevorzugen, sagte EU-Industriekommissar Stéphane Séjourné.

ROUNDUP: Tote nach russischem Angriff auf Grenzübergang nach Moldau

ODESSA - Bei russischen Angriffen auf den ukrainisch-moldauischen Grenzübergang Starokosatsche in der Südukraine sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Drei weitere seien verletzt worden, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj auf sozialen Netzwerken mit. Seinen Angaben nach stellte der Grenzübergang seine Arbeit ein. Nach Auskunft des Zivilschutzdienstes wurden Anlagen, Busse, Lastkraftwagen und Autos beschädigt. Ein Großbrand sei ausgebrochen.

Merz warnt vor hektischen Gas-Kaufaktionen



BERLIN - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht trotz der niedrigen Füllstände der Gasspeicher keinen Anlass für kurzfristige Reaktionen. "Wir bekommen klare Hinweise darauf, dass die Energieversorgung, dass insbesondere die Gasversorgung im Laufe des Winters in Deutschland gesichert ist", sagte der CDU-Chef im Bundestag. Die Regierung habe den Füllstand der Speicher im Blick und spreche mit denjenigen, die sie befüllten.

Frankreich: Industrieproduktion fällt unerwartet



PARIS - Die französische Industrieproduktion ist im Juli überraschend gesunken. Die Produktion fiel saison- und kalenderbereinigt im Vergleich mit dem Vormonat um 0,4 Prozent, wie die nationale Statistikbehörde Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Grund war vor allem eine anhaltende Schwäche im verarbeitenden Gewerbe. Von Bloomberg befragte Analysten hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg gerechnet.

ROUNDUP 2: USA kündigen Einfuhrverbot für einige kanadische Waren an

WASHINGTON/OTTAWA - Im Zollstreit zwischen den USA und Kanada hat die Regierung in Washington Einfuhrverbote für bestimmte Produkte aus dem Nachbarland angekündigt. Einige Molkereiprodukte, alkoholische Getränke und Motorräder sollen ab dem 29. September nicht mehr in die Vereinigten Staaten eingeführt werden dürfen, wie aus Dekreten von US-Präsident Donald Trump hervorging. Es gehe dabei um einen Warenwert im einstelligen Milliarden-Dollar-Bereich, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter.

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ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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