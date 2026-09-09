Pepe Coin Kurs 2026: Warum der Frosch 87 Prozent unter dem Hoch klebt, während der Meme-Sektor davonzieht

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Der Meme-Sektor legte bis zum 9. September 2026 in sieben Tagen rund neun Prozent zu, PEPE nur 3,3 Prozent. Der Frosch hängt damit ausgerechnet dann hinterher, wenn seine eigene Branche läuft. Wale kaufen weiter zu, und seit Ende August verengt sich der Chart zu einem Dreieck. Warum bleibt der Pepe Coin Kurs trotzdem zurück? Die Antwort liegt nicht im Chart, sondern im Zinskalender der amerikanischen Notenbank. Und sie erklärt, warum ein Teil des alten Meme-Kapitals gerade eine Stufe früher sucht.

Pepe Coin Kurs klemmt fest, während die Notenbank den Meme-Markt bremst

Laut CoinGecko notiert Pepe Coin (PEPE) bei rund 0,00000367 Dollar, ein Plus von 1,9 Prozent gegenüber dem Vortag. Die Marktkapitalisierung liegt bei 1,544 Milliarden Dollar, Rang 58 unter allen Kryptowährungen. Das Volumen der letzten 24 Stunden erreichte rund 202 Millionen Dollar. Blockchain.News beziffert den Abstand zum Rekord von 0,00002803 Dollar auf rund 87 Prozent. Das Angebot von 420 Billionen Token liegt fest und kann durch niemanden erweitert werden.

Der Grund liegt außerhalb des Charts, denn Bitcoin scheiterte nach starken US-Arbeitsmarktdaten an 80.000 Dollar. Die Terminmärkte preisen für die Sitzung am 15. und 16. September rund 57 bis 60 Prozent für eine Zinserhöhung ein, vor zwei Wochen waren es 34,8 Prozent. Steigende Zinsen treffen zuerst die riskantesten Anlagen, und Meme-Token stehen dort immer ganz vorn.

Selbst eine vollständige Rückkehr zum alten Rekord brächte heutigen Käufern am Ende nur das Siebenfache. Das ist stark bei 1,5 Milliarden Dollar Bewertung, und genau deshalb sucht ein Teil des Meme-Kapitals dort, wo diese Bewertung noch fehlt.

Pepeto: Derselbe Entwickler, dieselben 420 Billionen Token, nur ohne die 1,5 Milliarden Dollar Decke

Diese Suche endet bei einem Namen, der immer häufiger fällt. Denn wer über PEPE spricht, spricht auch über den Menschen, der den Token erschuf. Er arbeitet längst an einem zweiten Projekt ohne diese Decke.

Ein Meme-Coin pro Zyklus reißt regelmäßig aus allem heraus, was Beobachter für möglich halten. Bei DOGE wurde aus einem Scherz ein Begriff für alle, und SHIB machte mehr Frühkäufer zu Millionären als der Großteil der Technologiebörsengänge. Pepe brauchte danach nur eine Saison bis zu 11 Milliarden Dollar, und entscheidend für Sie ist, dass derselbe Kopf heute hinter Pepeto steht. Die 420 Billionen Token sind dieselben, der kulturelle Antrieb ebenfalls, und nur ein einziger Unterschied bestimmt, bei wem das Geld am Ende bleibt.

Bei allen drei Vorgängern fehlte den Haltern am Ende jeder Anlass, investiert zu bleiben. Genau diesen Anlass schafft Pepeto über eine laufende Ethereum-Börse, deren Prüfwerkzeug jeden Vertrag einstuft, ehe Kapital in seine Reichweite gelangt. Auf PepetoSwap fällt für einen Handel kein Betrag an, und der Übergang zwischen den Ketten läuft verlustfrei. Das Publikum kommt wegen des Memes und bleibt wegen der Handelsplattform. Aus einem Augenblick wird ein tragfähiger Markt, und an dieser Schwäche sind alle früheren Meme-Läufe zerbrochen.

Die Abstimmung läuft längst, denn im Verkauf liegen bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar, und die Runden gehen immer zügiger zu Ende. Geprüft wurde vorher, denn SolidProof nahm den Vertrag komplett auseinander und legte das Ergebnis offen, bevor die erste Runde startete, nachzulesen auf pepetocoin.com. Das Listing begleitet jemand mit Leitungserfahrung bei Binance, während der übrige Markt weiter auf den PEPE Chart starrt. Frühe Wallets rechnen deshalb anders, denn auf 420 Billionen Token gerechnet ergibt die Bewertung, die Pepe ganz ohne Produkte erreichte, das 150-Fache für jeden, der jetzt im Presale kauft, während PEPE selbst höchstens das Siebenfache hergibt.

Fazit

PEPE kann sich erholen, doch bei 1,5 Milliarden Dollar endet der Weg beim Siebenfachen. Deshalb sortiert sich ein Teil des alten Pepe-Publikums gerade neu. Meme-Kraft auf einer laufenden Börse erklärt die Spur der Wallets, die schon die Gewinner früherer Zyklen hielten. Diese Halter wurden jedes Mal auf demselben Weg reich, indem sie Projekte fanden, bevor die Menge einen Namen dafür hatte. Der Nachfolger desselben Entwicklers trägt eine Frist, denn der Presale endet in dem Moment, in dem das Listing handelt. Wer von außen zusieht, wird sich erinnern, dass die Tür offen stand, während sich die Plätze auf der offiziellen Pepeto-Website füllen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wohin kann sich der PEPE Kurs in den nächsten Wochen bewegen?

Entscheidend ist die Zone zwischen 0,0000045 und 0,0000050 Dollar. Darüber nennen Analysten 0,0000060 bis 0,0000070 Dollar für die kommenden Wochen, darunter stützt der Bereich um 0,0000032 Dollar.

Warum gilt Pepeto als der nächste Pepe Coin?

Weil Pepeto den Aufbau wiederholt, der einst 7.000 Prozent in einem Monat brachte, mit demselben Entwickler, denselben 420 Billionen Token und jetzt einer eigenen Börse. Vom heutigen Presale-Einstieg aus wird das 150-Fache gerechnet, während PEPE beim Siebenfachen endet. Der Presale auf der offiziellen Pepeto-Website schließt mit dem Binance-Listing.