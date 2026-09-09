Berlin (ots) -- Seit dem Start im Mai dieses Jahres hat Catawiki Live Hunderte Livestreams veranstaltet und tausende Objekte verkauft - jedes dritte Objekt in Live-Auktionen ging an Teilnehmer:innen des Livestreams- Nach dem erfolgreichen Start erweitert sich das Format um Mode (Taschen, Sneaker und Modeaccessoires), Mineralien, Münzen, Spielzeug, Schallplatten, Hi-Fi & Radio sowie Comics & Bücher- Die Livestreams in den neuen Kategorien zeigen Objekte von Pre-Loved-Luxus- und Designerstücken aus Mode über seltene Münzen, Mineralien und Sammlerstücke bis hin zu Büchern und Vintage-Audioequipment.Catawiki (https://www.catawiki.com/de), führender Online-Marktplatz für besondere Objekte, kündigt die Erweiterung von Catawiki Live (https://www.catawiki.com/de/x/726187-catawiki-live) um neue Kategorien an: Mode (Taschen, Sneaker und Modeaccessoires), Mineralien, Münzen, Spielzeug, Schallplatten, Hi-Fi & Radio sowie Comics & Bücher.Seit der Einführung im Mai auf der Plattform (https://www.catawiki.com/de/press/1947-catawiki-startet-livestream-auktionen) verwandelt Catawiki Live die letzten 90 Minuten ausgewählter Auktionen in einen Livestream, persönlich moderiert von den jeweiligen Verkäufer:innen. Bieter:innen sehen die Objekte in Echtzeit, können Fragen stellen und sich mit Verkäufer:innen sowie anderen Sammler:innen austauschen, während die Auktion läuft - wer nicht zuschaut, kann wie gewohnt über die Objektseite mitbieten. Seit dem Start hat Catawiki Live hunderte Livestreams veranstaltet, die von zehntausenden Nutzer:innen über tausende Stunden verfolgt wurden. Tausende Objekte wurden im Rahmen der Livestreams verkauft, und jedes dritte in Catawiki-Live-Auktionen verkaufte Objekt ging bislang an eine Person, die live dabei war. Auktionen mit Catawiki Live verzeichnen zudem einen zweistelligen Anstieg bei der Zahl der Bieter:innen pro Objekt und der Zahl der abgegebenen Gebote im Vergleich zu regulären Catawiki-Auktionen.Zu den bislang wertvollsten über Catawiki Live verkauften Objekten zählen:- eine PSA-10-bewertete Pokémon-Sammelkarte - Latios & Latias GX Team Up #170 (https://www.catawiki.com/en/l/103704485) für 17.250 Euro- eine PSA 10 Poncho-Pikachu-Charizard-Pokémonkarte (https://www.catawiki.com/de/l/103704360) für 14.251 Euro- ein natürlich entstandener Goldnugget mit einem Gewicht von knapp 50 g (https://www.catawiki.com/de/l/105215902-gold-nugget-height-52-17-mm-width-24-5-mm-47-25-g-1), für 10.450 Euro- eine Christian Dior Lady Dior Umhängetasche (https://www.catawiki.com/de/l/105365747) für 3.000 Euro.Das bislang intensivste Bietergefecht - mit 71 Geboten von 25 Bieter:innen - entzündete sich an einer seltenen japanischen Pokémon-WEB-Karpador-Karte aus der Erstauflage von 2001 (https://www.catawiki.com/de/l/103704956) mit PSA-10-Bewertung - eine von nur rund 200 Karten mit dieser Bestnote.Von Pre-Loved-Luxus bis Vintage-Audio: Catawiki Live wächst weiterDie Livestreams in diesen neuen Kategorien bieten Sammler:innen und Liebhaber:innen eine breite Auswahl begehrter Objekte - von Designerhandtaschen und Modeaccessoires über seltene Münzen, Mineralien und Sammlerspielzeug bis hin zu Schallplatten, Comics, Büchern und Vintage-Audioequipment.Zu den kommenden Highlights gehören mehrere Livestreams rund um Fashion. Dazu zählt eine Auktion mit einer kuratierten Auswahl an Pre-Loved-Luxusobjekten (https://www.catawiki.com/de/a/1273313-auktion-ausgewahlte-luxusobjekte-preloved), darunter eine schwarze Chanel Single Flap Vintage Tasche (https://www.catawiki.com/de/l/106459640-chanel-single-flap-vintage-no-rese-tasche) mit einem geschätzten Wert von 2.500 bis 3.000 Euro. Der dazugehörige Livestream findet am 9. September 2026 statt. Am 10. September 2026 folgt eine weitere Auktion mit Signature Pieces (https://www.catawiki.com/de/a/1273319-auktion-signature-pieces-couture-handtaschen-und-essentials), bei der Designerhandtaschen und Accessoires im Mittelpunkt stehen, darunter eine Bottega Veneta-Veneta Shoulder Bag (https://www.catawiki.com/de/l/106597951-bottega-veneta-veneta-schultertasche).Sammler:innen von Vintage-Audioequipment können beispielsweise die "Audio Star Live Auction - Hi-Fi & Radio Auction" (https://www.catawiki.com/en/a/1273327-audio-star-live-auction) verfolgen; der dazugehörige Livestream findet am 10. September 2026 statt. Auch ausgewählte Comics- (https://www.catawiki.com/de/a/1273205-catawiki-live-auktion-us-comics-comics-mit-egc-grading) und Bücherauktionen (https://www.catawiki.com/de/a/1273101-catawiki-live-antiquarische-bucher-luxury-books) werden Teil des Catawiki-Live-Angebots."Sammeln bedeutete schon immer mehr als reinen Besitz. Es geht um Entdeckung, Expertise, Gemeinschaft und den Nervenkitzel, um etwas wirklich Besonderes zu bieten", sagt Ravi Vora, CEO von Catawiki. "Catawiki Live bringt all das in einem Erlebnis zusammen und macht aus den letzten Momenten einer Auktion etwas Unmittelbares, Gemeinschaftliches und Mitreißendes. Es verschafft Käufer:innen die Atmosphäre eines Auktionssaals, egal wo sie sich befinden, und die Möglichkeit, die Spannung mit Gleichgesinnten zu teilen. Die Resonanz war bisher stark, und mit der Erweiterung von Live auf neue Kategorien bringen wir dieses Erlebnis noch mehr Nutzer:innen weltweit näher."Diese Erweiterung markiert die nächste Phase von Catawiki Live und unterstreicht seine Rolle in der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens. Live ermöglicht eine tiefere Nutzer:innenbindung, bietet Verkäufer:innen eine bessere Möglichkeit, ihre Objekte zu präsentieren, und treibt das Wachstum in einem breiteren Kategorienspektrum voran.Alle anstehenden Catawiki-Live-Auktionen können hier (https://www.catawiki.com/de/a?live=true) eingesehen werden.Pressekontakt:Lena-Marie Kern | lena-marie.kern@tonka-pr.comBjarne Gedig | bjarne.gedig@tonka-pr.comOriginal-Content von: Catawiki, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112305/6349052