Die strategische Investition wird die kontinuierliche Weiterentwicklung der Accumulus-Plattform unterstützen und ihre weltweite Nutzung im regulatorischen Ökosystem der Life-Sciences-Branche ausweiten

SAN FRANCISCO, Sept. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Technologies hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen von Eir Partners übernommen wurde, einer Investmentgesellschaft, die auf Gesundheitstechnologie und technologiegestützte Dienstleistungen spezialisiert ist.

Die Übernahme läutet die nächste Wachstumsphase von Accumulus ein und knüpft an die Ausgründung des Unternehmens aus der gemeinnützigen Organisation Accumulus Synergy im Jahr 2025 an. Im Zuge der Ausgründung wurde Accumulus Technologies als eigenständiges kommerzielles Unternehmen etabliert. Dadurch erhielt das Unternehmen die Möglichkeit, Kapital aufzunehmen, strategische Partnerschaften einzugehen und seine Plattform weiter zu skalieren. Eir Partners wird Accumulus dabei unterstützen, verstärkt in Technologie und weitere Kompetenzen zu investieren, die weltweite Nutzung der Plattform voranzutreiben und ihren Mehrwert für das gesamte regulatorische Ökosystem weiter auszubauen.

"Die Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für Accumulus und zugleich eine starke Bestätigung unserer bisherigen Fortschritte und der großen Chancen, die vor uns liegen", so Francisco Nogueira, Chief Executive Officer von Accumulus Technologies. "Eir Partners verfügt über ein tiefes Verständnis der Gesundheitstechnologie und teilt unsere Vision eines stärker vernetzten und effizienteren regulatorischen Ökosystems. Dieses soll dazu beitragen, Arzneimittel schneller einer größeren Zahl von Patienten zugänglich zu machen. Gemeinsam können wir schneller vorankommen und unsere Wirkung weiter ausbauen - und dabei der Mission treu bleiben, die seit jeher im Mittelpunkt von Accumulus steht."

Die Accumulus-Plattform ermöglicht es Unternehmen der Life-Sciences-Branche und Gesundheitsbehörden, sicher und effizient in einer cloudbasierten Umgebung zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen. Bereits heute sind mehr als 75 Gesundheitsbehörden an die Plattform angebunden; zugleich nimmt ihre Nutzung durch Unternehmen der Life-Sciences-Branche kontinuierlich zu. Accumulus wird seine Geschäftstätigkeit unter der bestehenden Führung fortführen und sich weiterhin darauf konzentrieren, das globale regulatorische Ökosystem der Life-Sciences-Branche zu unterstützen.

"Accumulus nimmt eine einzigartige Position an der Schnittstelle von Life Sciences, Technologie und globaler Regulierung ein", so Brett Carlson, Gründer und Chief Executive Officer von Eir Partners. "Die speziell für diesen Anwendungsbereich entwickelte Plattform, ihre breite Nutzung durch Unternehmen und Gesundheitsbehörden sowie ihr Potenzial, die Zusammenarbeit zwischen Life-Sciences-Unternehmen und Gesundheitsbehörden grundlegend zu verändern, machen Accumulus zu einem äußerst attraktiven Partner für Eir. Wir freuen uns darauf, das Team von Accumulus dabei zu unterstützen, die Plattform weiterzuentwickeln und ihre Reichweite weiter auszubauen."

Die finanziellen und sonstigen Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt. EP Securities, LLC war im Zusammenhang mit der Transaktion als exklusiver Finanzberater von Accumulus Technologies tätig. TripleTree, LLC war im Zusammenhang mit der Transaktion als exklusiver Finanzberater von Eir Partners tätig.

Über Accumulus Technologies

Accumulus Technologies ist ein führender Anbieter cloudbasierter Technologien, der die Zusammenarbeit zwischen Life-Science-Unternehmen und nationalen Gesundheitsbehörden neu denkt - mit dem Ziel, den gesamten Lebenszyklus der Entwicklung von Arzneimitteln zu beschleunigen: von der frühen Forschung bis zur weltweiten Verfügbarkeit. Accumulus wurde 2025 aus der gemeinnützigen Organisation Accumulus Synergy ausgegründet. Die sichere, speziell für diesen Anwendungsbereich entwickelte SaaS-Plattform ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit und das kontinuierliche Streaming von Daten. So schafft sie die Grundlage für schnellere Entscheidungen, eine bessere globale Abstimmung und einen schnelleren Zugang von Patienten weltweit zu Therapien. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, Vertrauen und Wirkung verbindet Accumulus Technologies das globale regulatorische Ökosystem über eine einzige, skalierbare Lösung.

Über Eir Partners

Eir Partners Capital ist eine in Miami ansässige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Gesundheitstechnologie und technologiegestützte Dienstleistungen konzentriert. Seit seiner Gründung im Jahr 2015 arbeitet Eir mit Unternehmern und Führungsteams zusammen, um skalierbare und strategisch differenzierte Plattformen in den Bereichen Technologie für Kostenträger, Leistungserbringer, Arbeitgeber und Pharmaunternehmen aufzubauen. Der praxisorientierte Ansatz von Eir verbindet operative Expertise mit einem weitreichenden Branchennetzwerk, um langfristig nachhaltigen Wert zu schaffen. Das Investitionsspektrum reicht von Wachstumskapital bis hin zu Mehrheitsübernahmen. Die Eigenkapitalinvestitionen liegen typischerweise zwischen 40 Millionen und 150 Millionen US-Dollar; bei Co-Investments sind auch höhere Beträge möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Eir Partners oder auf der LinkedIn-Seite.

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rmyers@profileadvisors.com