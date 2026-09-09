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Neuer Bericht von ABB und BCG unterstreicht die wachsende Bedeutung von Gleichstromtechnologien in zukünftigen Stromversorgungssystemen



09.09.2026 / 17:35 CET/CEST

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Der rasante Ausbau von KI-Rechenleistungen, die zunehmende Elektrifizierung und der Aufstieg erneuerbarer Energien wecken neues Interesse an Gleichstromtechnologie als Bestandteil zukünftiger Stromversorgungssysteme

Sowohl Wechselstrom- als auch Gleichstromsysteme spielen eine strategisch wichtige Rolle bei der Deckung des zukünftigen Strombedarfs

Die Festlegung gemeinsamer Standards und die Entwicklung gleichstromspezifischer Kompetenzen können dazu beitragen, den Einsatz zu beschleunigen ZÜRICH, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- ABB hat heute einen neuen Bericht veröffentlicht: The Strategic Case for Hybrid AC/DC Power: Shaping the Transition to the Next Electrical Architectur, der in Zusammenarbeit mit der Boston Consulting Group (BCG) erstellt wurde. Der Bericht legt dar, dass die Gleichstromtechnologie (DC) sich vom Randbereich in den Mittelpunkt der industriellen, gewerblichen und digitalen Infrastruktur verlagert - und dass die Entscheidungen, die Führungskräfte aus der Wirtschaft und politische Entscheidungsträger in den nächsten zwei bis drei Jahren treffen, darüber entscheiden werden, wer diesen Wandel gestaltet und wer ihn erbt. Die Zukunft der Stromverteilung ist keine Entweder-oder-Entscheidung zwischen Wechselstrom (AC) und Gleichstrom, sondern ein Hybridsystem, das die Stärken beider Technologien vereint. Während Wechselstrom das Rückgrat der meisten Übertragungs- und regionalen Verteilungsnetze bleiben wird, wird Gleichstrom voraussichtlich eine immer wichtigere Rolle in Anlagen spielen, in denen viele wichtige Energiequellen und Verbraucher bereits von Haus aus mit Gleichstrom betrieben werden. Die am schnellsten wachsenden Technologien, darunter Photovoltaikanlagen, Batterien, Elektrofahrzeuge, KI-Rechenzentren und viele industrielle Automatisierungssysteme, basieren von Natur aus auf Gleichstrom. Mit der zunehmenden Verbreitung dieser Technologien kann die Reduzierung der Anzahl der Stromumwandlungsschritte zwischen Erzeugung, Speicherung und Verbrauch die Effizienz verbessern, die nutzbare Kapazität eines bestehenden Netzanschlusses erhöhen und die Integration vereinfachen. Der Bericht identifiziert KI-Rechenzentren als einen der unmittelbarsten Treiber für die Einführung von Gleichstrom. Da KI-Workloads die Anforderungen an die Leistungsdichte weiter erhöhen, stoßen herkömmliche elektrische Architekturen an ihre praktischen Grenzen. Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass sich die 800-VDC-Verteilung als maßgebliche Architektur für die KI-Infrastruktur der nächsten Generation etabliert, die es Betreibern ermöglicht, die Rechenkapazität innerhalb begrenzter Netzanschlüsse zu maximieren und gleichzeitig die Energieeffizienz zu verbessern. Gleichzeitig ist dieser Wandel auch für eine Reihe anderer Schlüsselbranchen relevant, wobei die Studie mehrere Chancen über Rechenzentren hinaus aufzeigt. Auch automatisierungsintensive Produktionsstätten, Gewerbegebäude und langfristig auch Wohngebäude können von Gleichstromsystemen oder -subsystemen profitieren - durch geringere Umwandlungsverluste, eine effektivere Integration von erneuerbaren Energien und Speichersystemen vor Ort sowie eine verbesserte betriebliche Flexibilität. "In einer Welt, die mehr Strom benötigen wird, während sie gleichzeitig innerhalb der Grenzen der bestehenden Infrastruktur operieren muss, erfordert die breitere Einführung von Gleichstromsystemen eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Führungskräften aus der Wirtschaft, politischen Entscheidungsträgern und Akteuren aus der Technologiebranche sowie eine größere Aufmerksamkeit für die Rolle, die Gleichstrom spielen kann", sagte Morten Wierod, Chief Executive Officer von ABB. "Seit mehr als 25 Jahren helfen die Gleichstromlösungen von ABB Kunden dabei, Umwandlungsverluste zu reduzieren, die Effizienz der Stromübertragung zu verbessern und den Strombedarf zu senken. Um eine breitere Einführung dort zu ermöglichen, wo die wirtschaftlichen Argumente am stärksten sind, benötigen wir gemeinsame Technologien, harmonisierte Standards und die erforderlichen Fachkräfte, um eine Umsetzung in großem Maßstab zu unterstützen. Sowohl Wechselstrom (AC) als auch Gleichstrom (DC) spielen jeweils eine wichtige Rolle, und gemeinsam können sie dazu beitragen, ein effizienteres, widerstandsfähigeres und zukunftsfähiges Stromnetz aufzubauen." Im Rahmen des Berichts gehen ABB und BCG auf mehrere seit langem bestehende Missverständnisse ein, die die Einführung von Gleichstrom gebremst haben, und kommen zu dem Schluss, dass Bedenken hinsichtlich Umfang, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit zunehmend veraltete Annahmen widerspiegeln und nicht die Leistungsfähigkeit heutiger Technologien. Stattdessen werden uneinheitliche Standards und ein Mangel an gleichstromspezifischen Fachkenntnissen als die Hauptherausforderungen angesehen, die dringend angegangen werden müssen, um den Einsatz zu beschleunigen. ABB war das erste Unternehmen, das das Energiesparpotenzial von Gleichstrom in Schiffen mit einem gleichstrombasierten Bordstromversorgungssystem demonstrierte, das Kraftstoffeinsparungen von bis zu 27 Prozent erzielte, und brachte 2022 den branchenweit ersten Halbleiter-Leistungsschalter auf den Markt. Mit mehr als 700 Gleichstrom-bezogenen Patenten erweitert ABB nun den Einsatzbereich der Gleichstromverteilung auf ein viel breiteres Spektrum von Anwendungen, darunter Elektromobilität, Mikronetze und Rechenzentren. Zudem arbeitet das Unternehmen mit Partnern aus der Industrie zusammen, um zu untersuchen, wie die Gleichstromverteilung eine kohlenstoffarme Aluminiumproduktion und die Erzeugung von grünem Wasserstoff unterstützen kann. Der vollständige Bericht ist abrufbar unter:

https://www.abb.com/global/en/company/innovation/hybrid-ac-dc-power ABB ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automatisierung und ermöglicht eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft. Durch die Verknüpfung von Engineering- und Digitalisierungs-Know-how hilft ABB der Industrie, Höchstleistungen zu erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger zu werden, um mehr zu leisten. Bei ABB nennen wir das "Engineered to Outrun". Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt weltweit etwa 110.000 Mitarbeiter. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) notiert. www.abb.com Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

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